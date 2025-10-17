Malaysia nghi bị lừa trong vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ

Một người đại diện bí ẩn được cho là đã dàn dựng toàn bộ vụ nhập tịch bảy cầu thủ nước ngoài cho tuyển Malaysia, theo báo Malaysiakini.

Trong bài viết trên Malaysiakini ngày 17/10, tác giả Nadeswaran cho rằng Malaysia đang có "một phiên tòa quốc gia". Tức là ở khắp mọi nơi, người dân tự bàn luận và phán xét vụ bê bối bóng đá kỳ quặc nhất lịch sử nước này.

Theo Nadeswaran, cuộc điều tra của FIFA chỉ là phần nổi. Còn phần chìm là mạng lưới những người hưởng lợi từ vụ nhập tịch ồ ạt bảy cầu thủ nước ngoài, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Arrocha.

7 cầu thủ bị FIFA coi là làm giả hồ sơ để thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysiakini

Tờ báo viết rằng thật khó tưởng tượng các quan chức FAM lại đích thân sang Nam Mỹ và châu Âu để truy tìm tổ tiên của những cầu thủ này. "Chỉ có thể do một tay cò đứng sau. Người này đã được trả công hậu hĩnh để tạo ra các bản phả hệ Malaysia giả", bài viết có đoạn.

Trong bóng đá đương đại, các nhà môi giới là mắt xích trung gian, nắm giữ quyền lực lớn. Theo số liệu BBC tháng 7/2025, các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đã chi 550 triệu USD cho phí môi giới, chỉ trong một năm. Chelsea trả hơn 80 triệu USD, Man City hơn 70 triệu. Ngay cả các đội hạng dưới như Fleetwood Town cũng chi gần 400.000 USD.

Nếu mức hoa hồng thường là 10% phí chuyển nhượng, Nadeswaran nhận định chi phí để "mua" bảy cầu thủ nhập tịch này không hề nhỏ. "Ai đó đã cười trên đường ra ngân hàng", ông viết. "Và LĐBĐ Malaysia (FAM) thì vẫn giữ im lặng về danh tính của người này."

Khi FIFA công bố chứng cứ chi tiết ngày 6/10, FAM bị xác định nộp giấy khai sinh giả về nơi sinh của ông, bà bảy cầu thủ. Cụ thể, FAM báo cáo ông bà của họ sinh tại Melaka, Penang, Johor hay Sarawak, trong khi bản gốc mà FIFA thu được cho thấy họ đều sinh ở châu Âu hoặc Nam Mỹ.

Dưới áp lực dư luận, ngày 7/10 FAM lên tiếng rằng đây chỉ là lỗi hành chính. "Một nhân viên đã tải nhầm tài liệu từ một người đại diện, thay vì giấy tờ do Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) cấp", thông báo có đoạn.

Tuy nhiên, lời biện minh này nhanh chóng sụp đổ khi NRD đã thừa nhận rằng họ không thể truy xuất bản ghi chép gốc, mà chỉ cấp bản sao "dựa trên bằng chứng thứ cấp". Điều đó nghĩa là cả chuỗi giấy tờ, từ người đại diện, FAM đến NRD, đều không đáng tin cậy.

Theo trang dữ liệu cầu thủ Transfermarkt, đại diện của Hevel là công ty Universal Twenty Two, tương tự Holgado (Elite Sports Management), Machuca (Chromo Agency), Figueiredo (Promanager), Palmero (Ivan Cristovinho). Garces và Irazabal không có đại diện, theo dữ liệu này.

Nadeswaran còn đặt câu hỏi: "Có phải tiền thuế của người dân đã được dùng để tài trợ cho trò lừa này?".

Ông nhắc lại rằng tháng 1/2025, Thủ tướng Anwar Ibrahim công bố ngân sách 30 triệu ringgit (7,1 triệu USD) để phát triển đội tuyển bóng đá nam Malaysia, trong đó một nửa số tiền tới từ nhà nước.

Báo Malaysia đặt nghi vấn FAM muốn nâng cao tính cạnh tranh của đội tuyển bằng cách nhập khẩu cầu thủ nước ngoài bằng giấy tờ giả. Vì thế, ông kêu gọi Bộ Thanh niên & Thể thao buộc FAM công khai sổ sách chi tiêu để người dân biết chính xác 30 triệu ringgit đó được dùng cho việc gì.

Từ niềm tự hào vì chiến thắng đậm nhất lịch sử trước Việt Nam, Malaysia nay rơi vào khủng hoảng niềm tin. FAM nói họ bị lừa, nhưng nhiều người cho rằng họ tự để bị lừa. Một hệ thống lỏng lẻo, thiếu giám sát và minh bạch đã tạo cơ hội cho tay cò kiếm lời, còn danh dự bóng đá quốc gia thì bị tổn hại nặng nề.

"Trong câu chuyện này, người duy nhất thực sự chiến thắng là tay cò", báo Malaysia viết thêm. "Hắn không cần biệt tài như điệp viên 007, chỉ có hộ chiếu, vài tờ giấy, và một liên đoàn sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ".

Malaysiakini, tên tiếng Anh là Malaysia Now, là tờ báo lớn bậc nhất Malaysia, bên cạnh The Star, Bernama hay Malay Mail. Tờ báo này có phiên bản tiếng Malay, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Tamil.

Diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Alejandro Hevel Serrano, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Felipe Arrocha, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 06/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo và Jon Irazabal Iraurgui. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA

Hoàng An (theo MalaysiaKini)