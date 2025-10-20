Malaysia mong trận gặp Việt Nam ở SEA Games 33 không gây tranh cãi

MalaysiaTruyền thông Malaysia gọi Việt Nam là "kẻ thù quen thuộc" khi hai nền bóng đá gặp nhau ở vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33.

Theo kết quả bốc thăm ngày 19/10, Malaysia nằm ở bảng B gặp Việt Nam và Lào. Cả ba đội vốn nằm cùng bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tại giải đó, trận thắng Việt Nam 4-0 vào tháng 6 trở thành nỗi ám ảnh với bóng đá Malaysia, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc làm giả hồ sơ. Vì bê bối này, Liên đoàn bóng đá Malaysia bị phạt nặng về tài chính, còn các cầu thủ vi phạm bị cấm thi đấu một năm.

Tờ New Straits Times (NST) hy vọng điều tương tự không lặp lại ở SEA Games. "Trận đấu giữa những cầu thủ trẻ Malaysia và Việt Nam hy vọng sẽ không gây ra nhiều tranh cãi", bài viết trên NST có đoạn. "Điều ấy đã xảy ra ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 từ cáo buộc Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả".

Việt Nam (áo đỏ) thắng Malaysia (áo vàng) 2-1 ở vòng bảng bóng đá Nam SEA Games 32 tại sân Visakha, Campuchia ngày 8/5/2023. Ảnh: Lâm Thỏa

Thực tế, chiến dịch nhập tịch hoặc tìm cầu thủ mang dòng máu lai của Malaysia chưa len lỏi đến các đội tuyển trẻ. Đội U23 hiện chỉ sở hữu một cầu thủ gốc nước ngoài là Fergus Tierney. Tiền đạo sinh năm 2003 sinh tại Scotland, không mang dòng máu Malaysia nhưng có thời gian dài sinh sống tại quốc gia này.

Từ SEA Games 2001, thay vì cấp ĐTQG, bóng đá nam sử dụng cầu thủ U23. Từ đó, Việt Nam thắng 6 và thua 3 khi đối đầu Malaysia. Trong đó, thất bại gần nhất là vòng bảng kỳ 2013 với tỷ số 1-2. 12 năm qua, Việt Nam toàn thắng trước Malaysia không chỉ ở SEA Games, mà còn tại giải U23 Đông Nam Á hay U23 châu Á.

"Việt Nam là thử thách khó khăn cho thầy trò Nafuzi Zain trong nỗ lực giành vé vào bán kết với tư cách nhất bảng", bài viết trên Harian Metro có đoạn. "Trong khi đó, Lào cũng có khả năng tạo bất ngờ".

Dưới thời HLV Hàn Quốc Ha Hyeok-jun, Lào không còn dễ bắt nạt, đặc biệt khi nhiều cầu thủ đã được chinh chiến ở đội tuyển quốc gia. Chung quan điểm như Harian Metro, tờ CNN Indonesia dự đoán cuộc chiến giữa Việt Nam và Malaysia rất quyết liệt nhưng "xem thường Lào sẽ là sai lầm".

HLV Nafuzi Zain cũng thừa nhận khó khăn, nhưng coi đây là cơ hội tốt để cầu thủ phát triển. Dưới thời Nafuzi, Malaysia có những khoảnh khắc đáng khích lệ nhưng thiếu ổn định. Họ lần lượt thua Philippines 0-2, thắng Brunei 7-1 rồi hòa Indonesia 0-0 ở giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Đến vòng loại U23 châu Á 2026 vào tháng 9, họ thua Lebanon 0-1, thắng Mông Cổ 7-0 và thua Thái Lan 1-2. "Tôi không quá lo lắng khi mọi người gọi những gì đã diễn ra là thử nghiệm và thất bại. Tôi tin vào tập thể này", HLV Nafuzi cho hay.

Malaysia từng giành 6 HC vàng bóng đá nam SEA Games, với lần gần nhất là năm 2011. Trong khi đó, lần gần nhất họ vào chung kết là năm 2017 trên sân nhà, trước khi thua Thái Lan.

SEA Games 33 là lần đầu bóng đá nam chia làm ba bảng, với hai bảng ba đội và một bảng bốn đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra ba đội nhất và một đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết.

Ba ứng viên vô địch kỳ này vẫn là chủ nhà Thái Lan, Việt Nam và Indonesia – đội đăng quang kỳ 2023.

Kết quả bốc thăm chia bảng bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan. Ảnh: SEA Games Thailand 2025

Trung Thu