Malaysia lần đầu ra mắt chip AI

Nhà thiết kế SkyeChip giới thiệu chip MARS1000 tại sự kiện Merdeka Dinner 2025 của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Malaysia (MSIA).

Fong Swee Kiang, CEO SkyeChip, cho biết MARS1000 là chip IoT thông minh đầu tiên được chế tạo dựa trên tiến trình 7 nm. "MARS1000 cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí, thông minh, hiệu quả và sẵn sàng cho ứng dụng AI. Các công ty Malaysia giờ đã có chip nội địa dùng được cho nông nghiệp thông minh, Công nghiệp 4.0, thành phố thông minh, giao thông thông minh và thành phố an toàn", ông phát biểu tại Merdeka Dinner 2025 ngày 25/8.

"Chip mới sẽ hỗ trợ xây dựng các hệ thống học tập AI, giúp sinh viên Malaysia nâng cao kiến thức về AI và trở thành những người lao động đi đầu trong lĩnh vực", Fong nói thêm. Ông hy vọng MARS1000 góp phần xây dựng một hệ sinh thái, không chỉ gồm bằng sáng chế, tài sản trí tuệ và sản phẩm bán dẫn mà còn tạo nên ngành công nghiệp có thể phát triển mạnh mẽ trong chu kỳ tăng trưởng AI mới bắt đầu.

Ảnh: SkyeChip

MARS1000 là bộ xử lý AI biên đầu tiên của Malaysia, một thành phần giúp vận hành nhiều thiết bị từ ôtô đến robot. Bloomberg nhận định, chip AI biên đơn giản và yếu hơn các sản phẩm tiên tiến của Nvidia, vốn dùng cho trung tâm dữ liệu và đào tạo thuật toán quy mô lớn, nhưng là bước tiến quan trọng trong việc phát triển năng lực công nghệ. Hiện chưa rõ SkyeChip sẽ sản xuất chip do mình thiết kế ở đâu.

Tại sự kiện Merdeka Dinner 2025, công ty Elliance cũng ra mắt hệ thống AI biên được phát triển nội địa, EdgeMind. Công ty cho biết, EdgeMind được thiết kế nhằm dân chủ hóa việc áp dụng AI trong công nghiệp, nông nghiệp và giáo dục.

Theo The Star, tháng 11/2024, các công ty Elliance, Skyechip, Kaltech và Estek Automation ký biên bản ghi nhớ, đánh dấu sự hợp tác trong việc thiết kế và sản xuất hệ thống AI biên đầu tiên của Malaysia. Theo Chủ tịch MSIA, Datuk Seri Wong Siew Hai, mức xuất khẩu ngành bán dẫn, điện và điện tử của nước này nửa đầu năm 2025 tăng 15,7%, vượt xa mức tăng trưởng xuất khẩu chung là 3,8%.

Ông Datuk cho biết: "Các công ty nội địa đang phát triển vượt bậc. SkyeChip đã nộp hơn 90 bằng sáng chế trong 5 năm, cung cấp những tài sản trí tuệ bán dẫn đa thế hệ cho AI và điện toán hiệu năng cao. Elliance thiết kế hệ thống AI biên cho phép triển khai AI mà không cần lập trình chuyên sâu. Swiftbridge phát triển cáp thử nghiệm tần số cao nhất Đông Nam Á, đạt 125 GHz, và đang tiến tới 145 GHz để hỗ trợ thử nghiệm 6G".

Thu Thảo