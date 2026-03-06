Malaysia không phục phán quyết của Tòa Trọng tài

MalaysiaLiên đoàn bóng đá Malaysia tôn trọng thẩm quyền của Tòa Trọng tài Thể thao, nhưng không hài lòng với phán quyết được công bố tối 5/3.

"Chúng tôi cho rằng các hình phạt được áp đặt dường như không tương xứng, đặc biệt là khi so sánh với các vụ việc tương tự trước đây tại CAS", Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết trong thông cáo trưa nay. "Liên đoàn sẽ đánh giá thêm vấn đề này sau khi có phán quyết đầy đủ".

FAM bị Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) cáo buộc sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan).

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu 12 tháng. Ảnh: ASEAN Football

Sau khi khiếu nại bất thành lên Ủy ban kháng cáo FIFA (FAC), Malaysia và các cầu thủ đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Hôm 26/2, họ cùng các bên liên quan đã ra điều trần. Tại đây, FAM thừa nhận sự tồn tại của "những thiếu sót về giám sát" và không tranh cãi về việc có thể phải chịu trách nhiệm trong việc vi phạm quy định của FDC, nhưng cho rằng các cầu thủ chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc cung cấp các tài liệu mà FAM yêu cầu và không chuẩn bị cũng như không chủ động chỉnh sửa gian dối. Do đó, FAM yêu cầu hủy bỏ quyết định của FIFA và chỉ bị phạt tiền không quá 50.000 franc Thụy Sĩ. Các cầu thủ thì yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn quyết định của FAC, hoặc thay vào đó, đưa ra một hình phạt tương xứng, vì họ không cố ý hoặc nếu có chỉ là bất cẩn.

Sau khi nghiên cứu các bằng chứng, CAS xác định có "hành vi làm giả giấy tờ chứng minh tư cách thi đấu" và các cầu thủ chịu trách nhiệm đồng lõa. CAS đánh giá án phạt FIFA đưa ra là hợp lý và tương xứng. Vì vậy, FAM vẫn bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, nhưng án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá 12 tháng được giảm nhẹ xuống còn cấm dự các trận đấu chính thức.

"Kết quả này vô cùng thất vọng, đặc biệt với cầu thủ", thông cáo của FAM có đoạn. "Họ không tham gia và không biết về các vấn đề liên quan đến quản lý. Cầu thủ là người Malaysia và đã nhập tịch theo luật pháp Malaysia".

Trước đó, vào ngày 26/1, CAS chấp thuận đơn kháng cáo xin tạm hoãn lệnh cấm thi đấu mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ. Tuy nhiên, phán quyết mới nhất của CAS đưa các cầu thủ trở lại án treo giò. Lệnh cấm thi đấu bắt đầu từ ngày 5/3, tính cả khoảng thời gian từ ngày 25/9/2025 đến ngày 26/1/2026.

CAS cũng giải thích phán quyết này mang tính tạm thời, nghĩa là chưa kèm các căn cứ. Phán quyết đầy đủ - có giá trị ràng buộc về pháp lý - sẽ được ban hành vào thời gian thích hợp.

FAM cho biết sẽ đưa ra bình luận thêm sau khi có phán quyết đầy đủ. Họ cũng cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ trong giai đoạn khó khăn, khẳng định đội tuyển quốc gia nước này vẫn tập trung vào mục tiêu riêng và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình.

Malaysia sẽ làm khách của Việt Nam ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Hiện, họ đứng nhất bảng với 15 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm. Tuy nhiên, do các cầu thủ nhập tịch vi phạm đã thi đấu cho Malaysia trong năm 2025, với hai trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 ở vòng loại cuối, nhiều khả năng Malaysia sẽ bị xử thua 0-3, dẫn đến mất ngôi đầu lẫn vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Phán quyết của CAS cũng đánh dấu việc LĐBĐ châu Á (AFC) chính thức vào cuộc. Liên đoàn muốn xử lý "nhanh chóng và hiệu quả" do lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào ngày 11/4.

Hiếu Lương