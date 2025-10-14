Malaysia khiến Lào hết cửa dự Asian Cup 2027

MalaysiaLào mở tỷ số nhưng không thể bảo toàn khi thua Malaysia 1-5 ở lượt bốn bảng D vòng loại cuối, qua đó hết cơ hội dự Asian Cup 2027.

* Ghi bàn: Faisal 59’, Morales 65’ 70’, Khammanh phản lưới 80’, Josue 82’ – Chanthavixay 19’

Lần gần nhất Lào ghi bàn và mở tỷ số trước Malaysia là ở trận thua 1-3 tại vòng bảng AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2018. Kịch bản ấy lặp lại ở trận đấu trên sân Bukit Jalil vào tối nay 14/10.

Phút 19, Lào treo bóng vào vòng cấm Malaysia từ quả phạt góc biên phải và bị phá ra. Ở tuyến hai, Chanthavixay khống chế rồi sút từ khoảng cách 26 m. Bóng đập người Shahrul Saad đổi hướng sang góc phải làm bó tay thủ thành Syihan Hazmi. Đây là bàn thua đầu tiên của Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tiền vệ Lào Chanthavixay (số 6) mở tỷ số ở phút 19 trong trận thua Malaysia 1-5 thuộc lượt bốn bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 14/10/2025. Ảnh: FAM

Trước cuộc đấu trên đất Malaysia, Lào đã thua đối thủ 0-3 trên sân nhà ở lượt ba bảng D hôm 9/10. Đến trận này, HLV Ha Hyeok-jung có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Bounphachan Bounkong và các đồng đội chơi kỷ luật và khiến chủ nhà bế tắc suốt hiệp một đến đầu hiệp hai.

Bước ngoặt xảy đến ở phút 59 khi Faisal Halim kiếm về quả phạt sát vòng cấm và ở góc chính diện. Chính tiền đạo sinh năm 1998 cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc trái gỡ hòa 1-1. Đến phút 65, Romel Morales đập nhả ba chạm trước vòng cấm với Arif Aiman, trước khi đón bóng rồi xoay người sút chân trái vào góc phải đưa Malaysia vươn lên dẫn trước.

Việc gồng mình chống đỡ sức ép từ đối thủ khiến các cầu thủ Lào suy giảm thể lực rõ rệt. Hai bàn thua chóng vánh cũng đánh sập tinh thần của các cầu thủ trẻ áo đỏ.

Trong thời gian còn lại, đoàn quân của HLV Ha Hyeok-jun thủng thêm ba bàn. Phút 70, Morales dứt điểm dễ dàng trong vòng 5m50 ghi bàn sau quả phạt góc biên phải. Đến phút 80, hậu vệ vào sân thay người Khammanh Thapaseut đánh đầu chuyền về nhưng thiếu quan sát thủ môn đang băng lên dẫn đến phản lưới nhà. Hai phút sau, thủ môn Kok Lokphathip cản được cú đá cận thành của Quentin Cheng nhưng bất lực với cú đá bồi của Paulo Josue.

Chiến thắng 5-1 giúp Malaysia có chiến thắng thứ 15 trước Lào sau 21 trận. Còn lại, đội hòa 5 và thua 1. Chiến thắng duy nhất của Lào với tỷ số 1-0 diễn ra tại vòng bảng SEA Games 1997.

Malaysia duy trì ngôi đầu bảng D với 12 điểm. Việt Nam xếp sau với ba điểm ít hơn sau trận thắng Nepal 1-0. Trong khi đó, Lào xếp thứ ba với ba điểm, còn Nepal đứng cuối chưa giành điểm. Hai đội chính thức hết cơ hội dự Asian Cup 2027 do chỉ còn hai lượt trận.

Lượt thứ năm sẽ diễn ra vào ngày 18/11, với trận Malaysia làm khách trước Nepal và Lào tiếp đón Việt Nam.

Đội hình xuất phát

Malaysia: Syihan Hazmi, Dion Cools, Harith Haiqal, Shahrul Saad, Ubaidullah Shamsul, Corbin-Ong, Nooa Laine, Afiq Fazail, Faisal Halim, Arif Aiman, Romel Morales

Lào: Kop Lokphathip, Phoutthavong Sangvilay, Phetdavanh Somsanid, Chanthavixay Khounthoumphone, Kydavone Souvanny, Soukphachan Leuanthala, Chony Wenpaserth, Damoth Thongkhamsavath, Bounphachan Bounkong, Bounpheng Xaysombath, Sonevilay Phetviengsy.

Hiếu Lương