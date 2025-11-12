Malaysia giải thích về màn bám cửa xe của nữ cảnh vệ

Cảnh sát Malaysia khẳng định màn chạy theo, bám vào ôtô của hai nữ cảnh vệ ở Hội nghị ASEAN là quy trình bảo vệ VIP, không phải hành động "phô trương".

Hồi cuối tháng trước, video ghi lại cảnh hai nữ cảnh vệ hộ tống đoàn đại biểu nước ngoài tới dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, đã gây sốt mạng, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận. Trong video, hai cảnh vệ mặc đồ đen, quấn khăn trùm đầu, chạy theo chiếc SUV đang di chuyển trước khi mở cửa và nhảy lên. Hai người đứng ở trên xe, tay bám vào cửa đang mở trong lúc xe tiếp tục di chuyển.

Nhiều người khen ngợi sự điềm tĩnh của cảnh vệ khi làm việc trong môi trường áp lực cao, một số người bày tỏ ấn tượng trước tốc độ, sức mạnh và độ chính xác của hai nữ cảnh vệ.

"Tôi muốn ngất xỉu khi xem hai nữ cảnh vệ nhảy lên xe. Lực lượng an ninh Malaysia thật tuyệt vời", người dùng có tên Kak Sha viết.

"Tôi cứ xem đi xem lại hình ảnh nữ cảnh vệ. Bình thường tôi chỉ thấy cảnh vệ nam. Làm tốt lắm, các Thiên thần của Charlie", người dùng có tên randy_261 viết, nhắc tới bộ phim về ba nữ thám tử tư ở Los Angeles.

Nữ cảnh vệ Malaysia gây sốt với màn bám cửa ôtô Nữ cảnh vệ Malaysia bám cửa ôtô hộ tống đại biểu dự hội nghị ở Kuala Lumpur hồi cuối tháng 10. Video: X/Daily Express Malaysia

Tuy nhiên, video cũng làm dấy lên tranh luận rằng chiến thuật hộ tống như vậy có cần thiết không. Các quan chức cảnh sát và chuyên gia an ninh cho hay đây là một phần trong quy trình bảo vệ khách VIP đã được diễn tập nhiều lần và triển khai trong các hội nghị lớn.

Azmi Abu Kassim, giám đốc Cục An ninh nội bộ và Trật tự công cộng Malaysia, ngày 11/11 cho biết lực lượng cảnh vệ được huấn luyện để thực hiện các hoạt động an ninh như lên xe khi xe đang di chuyển tùy tình hình.

"Hành động như vậy là cần thiết theo hoàn cảnh, nhưng không phải thường xuyên", ông nói, nhấn mạnh các sự kiện lớn như Hội nghị Cấp cao ASEAN đòi hỏi cảnh sát "phải đảm bảo an ninh cho nhiều lãnh đạo quan trọng. Do đó, bắt buộc thực hiện một số biện pháp an ninh nhất định".

"Không có chuyện phô trương hay khoe khoang", ông nói. "Tất cả sĩ quan đang làm nhiệm vụ đều giữ cảnh giác để ngăn chặn mọi sự cố đáng tiếc xảy ra".

Cảnh sát Malaysia đi tuần trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur ngày 26/10. Ảnh: AFP

Ông khen ngợi hơn 10.000 sĩ quan đã đảm bảo an ninh cho hội nghị, đánh giá thành tích này "đạt đẳng cấp thế giới", đồng thời cảm ơn người dân đã thông cảm trong những ngày đường sá phong tỏa, giao thông phân luồng.

S. Prabakaran, giám đốc công ty an ninh Malaysia ASS, cho hay động tác nhảy lên xe của hai nữ cảnh vệ cho thấy quá trình rèn luyện chứ không phải hành động liều lĩnh. Ông giải thích động tác này thường diễn ra trong giai đoạn quan trọng là xe chở lãnh đạo bắt đầu di chuyển, nhập vào đoàn xe.

"Đây là lúc VIP dễ bị tổn thương nhất", ông nói, cho hay bằng cách đứng bám vào cửa xe, cảnh vệ có thể đảm bảo tầm quan sát 360 độ và phản ứng ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào.

Chuyên gia nói thêm rằng hành động thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng chiếc xe đang di chuyển với tốc độ được kiểm soát là 10-15 km/h, tốc độ tiêu chuẩn cho các hoạt động an ninh trong hoàn cảnh này. Hành động của cảnh vệ đã được tính toán thời gian và quản lý rủi ro kỹ lưỡng, các sĩ quan chuyên nghiệp đã hoàn thành khóa huấn luyện để đảm bảo đoàn xe di chuyển an toàn.

Hồng Hạnh (Theo Strait Times/The Star)