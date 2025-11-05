Malaysia được khuyên dừng kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao

MalaysiaNhiều chuyên gia và cựu cầu thủ cho rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia nên chấp nhận phán quyết từ FIFA, thay vì tiếp tục đưa vụ 7 cầu thủ nhập tịch lên Tòa án Trọng tài Thể thao.

Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) đã giữ nguyên án phạt mà Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) dành cho LĐBĐ Malaysia (FAM) và các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, FAM bày tỏ sự ngạc nhiên và khẳng định sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) – khâu pháp lý cuối cùng nếu muốn lật ngược vụ án.

Chuyên gia bóng đá Datuk Pekan Ramli tin rằng đây không phải bước đi khôn ngoan cho một vụ án đã rõ ràng. Ông miêu tả FAM đã thua FIFA 0-2, ở hai phiên điều trần trước FDC và FAC. FIFA có bằng chứng rõ ràng, còn FAM đang không thừa nhận đã vi phạm các quy định. Vì vậy, ông kêu gọi FAM ngừng kéo dài vụ việc và chuyển sang giải quyết trong nội bộ.

Trung vệ Malaysia gốc Argentina Facundo Garces (giữa), thuộc nhóm bảy cầu thủ bị FIFA phạt, tập luyện tại sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 9/6/2025, trước trận gặp Việt Nam tại lượt hai bảng F vòng loại cuối Asịa Cup 2027. Ảnh: Hai Tư

"Hình như chúng ta đã đổ lỗi cho người khác. Không cần phải làm quá lên nữa. Họ muốn kéo dài vụ việc đến bao giờ đây?", Pekan Ramli nói với báo New Straits Times (NST). "Nếu có một cuộc thăm dò ý kiến công khai, tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ coi kháng cáo lên CAS là lãng phí. Cơ hội chiến thắng của FAM là rất mong manh".

Vị chuyên gia này cho rằng FAM muốn thể hiện sự ủng hộ để cầu thủ không cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng không thể lấy lý do này phủ nhận sự thật. Ông kêu gọi những nhân vật liên quan tự giác đứng ra nhận trách nhiệm.

"Những người liên quan cần thừa nhận sai lầm thay vì mang văn hóa phủ nhận này vào nền thể thao", Pekan Ramli cho hay. "Tất cả những người liên quan phải chịu trách nhiệm. Ai khởi xướng dự án nhập tịch? Có thông tin nói người đại diện đã đưa các cầu thủ vào, nhưng họ liệu có đủ can đảm làm giả giấy tờ không?".

Cựu tiền đạo Safee Sali cũng có chung nhận xét rằng FAM nên chấp nhận một phán quyết đã rõ ràng từ FIFA. "Đấu tranh với FIFA tại CAS có thể không hiệu quả. Chúng ta nên chấp nhận sai lầm và rút kinh nghiệm từ đó", Sali nói với The Star.

Một cựu tuyển thủ Malaysia khác là James Wong nói: "Kháng cáo tiếp nghĩa là tốn kém tiền bạc, và tiền đấy lấy từ đâu? Chúng ta đang cố chứng minh điều gì. Đôi khi chỉ cần chấp nhận và nuốt viên thuốc đắng".

Safee Sali, sinh năm 1984, là tiền đạo nổi danh của Malaysia với chức vô địch AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2010. Trong khi đó, thủ môn huyền thoại James Wong, sinh năm 1953, từng thi đấu cho ĐTQG giai đoạn năm 1972 đến 1981.

Cả hai cùng cho rằng FAM nên coi thất bại này là cơ hội để xây dựng lại hệ thống bóng đá. Bên cạnh đó, họ cảnh báo không có đường tắt trong bóng đá, và FAM không nên vội vàng đưa ra biện pháp để theo đuổi thành công tức thời. Safee Sali cũng kêu gọi người dân Malaysia giữ thái độ tích cực bất chấp sự việc đã làm tổn hại đến hình ảnh đất nước.

Tiền đạo Malaysia Safee Sali thi đấu tại AFF Cup 2010. Ảnh: NST

Nhiều người hâm mộ Malaysia đã bày tỏ sự thất vọng và chán nản với vụ việc. Trên fanpage của NST, nhiều bình luận mỉa mai việc FAM tiếp tục kiện lên CAS.

Tài khoản @Sashi Kimar viết: "Tiếp theo là gì, xét nghiệm DNA của ông bà các cầu thủ à?".

@Mohd Azmi Ahmad mô tả vụ việc là nỗi xấu hổ Quốc gia. "Thôi đi, FAM. Nghĩ FIFA ngu ngốc đến thế sao? Các người chỉ có thể lừa được những kẻ ngốc chứ không phải FIFA", tài khoản này cho hay.

@William Leong thì viết: "Đừng lãng phí tiền bạc và thời gian vào việc kháng cáo. Hãy mạnh dạn tiến lên. Biết đâu chương tiếp theo của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn".

Tuy nhiên, các động thái từ FAM cho thấy sự quyết liệt trong theo đuổi vụ kiện với FIFA lên CAS. Phía Malaysia có 10 ngày để gửi đơn lên FAC để xin biên bản phúc thẩm chi tiết, kể từ ngày Ủy ban này ra quyết định. Sau đó, họ có 21 ngày để gửi đơn kháng cáo lên CAS.

Diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 3/11/2025: Ủy ban khiếu nại FIFA công bố kết quả kháng cáo.

Hiếu Lương