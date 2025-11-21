Malaysia dự SEA Games chỉ với 6 cầu thủ đá ở giải VĐQG

MalaysiaMalaysia triệu tập 25 cầu thủ, với 24% thi đấu ở giải Vô địch Quốc gia, để chuẩn bị cho môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan.

Toàn bộ cầu thủ được HLV Nafuzi Zain triệu tập đều đang thi đấu trong nước. 6 người đang thi đấu ở giải VĐQG Malaysia - Super League, gồm thủ môn Syahmi Adib, hậu vệ Ubaidullah Shamsul, các tiền vệ Aliff Izwan, Haziq Kutty Abba, cặp tiền đạo Fergus Tierney và Haqimi Azim.

Trong khi đó, thông qua giải giao hữu U22 Panda Cup ở Trung Quốc, Việt Nam khả năng mang 100% cầu thủ thi đấu ở V-League dự SEA Games 33.

Đội hình xuất phát Malaysia trong trận thua Thái Lan 1-2 ở vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Thammasat ở Thái Lan ngày 9/9/2025. Ảnh: MalaysiaNT.

Tiền đạo mang dòng máu lai Scotland Tierney thi đấu nhiều nhất, với 934 phút sau 13 trận ở mọi giải từ đầu mùa 2025-2026 cho Sabah FC. Xếp sau là Ubaidullah với 586 phút, Haziq (489), Aliff (400). Trong khi đó, Haqimi mới có 21 phút chơi cho Kuala Lumpur City, còn Syahmi chưa thi đấu.

Hậu vệ Zachary Zahidadil mới chơi cho đội U20 Terengganu. 18 cầu thủ còn lại chơi tại giải A1, tương đương giải hạng Nhất của bóng đá Malaysia. Đội B Johor Darul Tazim (JDT) góp nhiều nhất với 9 người, rồi đến đội B Selangor (7), Kedah và Mokhtar Dahari (1).

Độ tuổi trung bình của U22 Malaysia dự SEA Games 33 là 20,8, với 10 cầu thủ sinh năm 2005, 5 (2004), và 8 (2003). Các hậu vệ Aiman Yusuf và Faris Danish trẻ nhất, đều sinh năm 2006

Danh sách này chỉ có trung vệ Ubaidullah Shamsul và tiền vệ Aliff Izwan được HLV Peter Cklamovski đánh giá cao và thường xuyên triệu tập lên ĐTQG. Shamsul cũng là đội trưởng U22.

HLV Nafuzi đánh giá đây là những cầu thủ lứa U22 tốt nhất của bóng đá Malaysia. Để hướng tới mục tiêu vào bán kết SEA Games 33, đội sẽ hội quân trong nước từ 25/11 đến 4/12. Sau đó, ban huấn luyện sẽ loại hai người để chốt danh sách 23 cầu thủ đến Thái Lan, lần lượt gặp Lào ngày 7/12 và Việt Nam 11/12.

"Chúng tôi vào bảng đấu đầy thách thức, khi phải đối đầu nhà vô địch U23 Đông Nam Á Việt Nam. Lào cũng mạnh, với hầu hết cầu thủ đều đã chơi cho ĐTQG ở vòng loại cuối Asian Cup 2027", Nafuzi nói trên trang chủ LĐBĐ Malaysia.

Tiền đạo Malaysia gốc Scotland Fergus Tierney (áo vàng) trong trận thua Thái Lan 1-2 ở vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Thammasat ở Thái Lan ngày 9/9/2025. Ảnh: MalaysiaNT.

Dưới thời Nafuzi, Malaysia có những khoảnh khắc đáng khích lệ nhưng thiếu ổn định. Họ lần lượt thua Philippines 0-2, thắng Brunei 7-1 rồi hòa Indonesia 0-0 ở giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Đến vòng loại U23 châu Á 2026 vào tháng 9, họ thua Lebanon 0-1, thắng Mông Cổ 7-0 và thua Thái Lan 1-2. "Tôi không quá lo lắng khi mọi người gọi những gì đã diễn ra là thử nghiệm và thất bại. Tôi tin vào tập thể này", HLV Nafuzi cho hay.

Malaysia từng giành 6 HC vàng bóng đá nam SEA Games, gần nhất là năm 2011. Lần gần nhất họ vào chung kết là năm 2017 trên sân nhà, nơi Malaysia thua Thái Lan.

SEA Games 33 là lần đầu bóng đá nam chia làm ba bảng, với hai bảng ba đội và một bảng bốn đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra ba đội nhất và một đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Ba ứng viên kỳ này vẫn là chủ nhà Thái Lan, Việt Nam và Indonesia - đội đoạt HC vàng kỳ 2023.

Hiếu Lương