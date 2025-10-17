Malaysia đình chỉ công tác quan chức để điều tra vụ nhập tịch cầu thủ

MalaysiaLĐBĐ Malaysia (FAM) đình chỉ công tác Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman để mở đường cho một cuộc điều tra độc lập về án phạt của FIFA.

Phó chủ tịch FAM Datuk Sivasundaram xác nhận đây là quyết định của tập thể được đưa ra vào hôm qua 16/10. "Tổng thư ký là người đứng đầu Ban thư ký để giải quyết các vấn đề của Liên đoàn và đã nhận trách nhiệm", ông Sivasundaram nói trong họp báo trước truyền thông hôm nay. "Ông ấy phải vắng mặt một thời gian để một ủy ban độc lập điều tra cho đến khi hoàn tất".

Ủy ban mà Phó chủ tịch FAM nhắc đến, có tên Hành chính và Quản trị độc lập, sẽ bổ nhiệm những người nằm ngoài liên đoàn. Cơ quan này sẽ xem xét việc xử lý nội bộ thủ tục nhập tịch và đăng ký của 7 cầu thủ, đồng thời xác định những sai sót về mặt thủ tục hành chính của FAM, nhằm tránh chuyện tương tự xảy ra trong tương lai.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia Datuk Noor Azman Rahman. Ảnh: FAM

Ông Sivansundaram cho biết động thái này nhằm thể hiện cam kết giải trình và minh bạch sau phán quyết của FIFA. Theo đó, FAM bị cáo buộc làm giả hồ sơ cầu thủ khiến liên đoàn bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 11,5 tỷ đồng, còn 7 cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài bị cấm tham gia hoạt động bóng đá một năm.

Vị phó chủ tịch FAM cũng khẳng định những cầu thủ bị phạt đã nhập tịch hợp pháp theo luật Malaysia. Họ nằm trong kế hoạch, được khởi xướng vào cuối năm 2024, nhằm xác định những cầu thủ có gốc gác Malaysia từ đời ông, bà để tăng sức mạnh cho ĐTQG.

Các cầu thủ đều ra mắt ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Hector Hevel đá chính và ghi bàn trong trận thắng Nepal 2-0 ở lượt ra quân vào tháng 3. Sau đó, tiền vệ này, cùng Facundo Garces, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Joao Figueireido, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai vào ngày 10/6.

Một ngày sau, một cá nhân người Việt Nam nộp đơn khiếu nại lên FIFA về quá trình nhập tịch nhanh bất thường của nhóm cầu thủ này. Đến ngày 26/9, FIFA ra phán quyết xử phạt Malaysia. LĐBĐ thế giới xác định giấy khai sinh gốc của ông, bà cầu thủ này hiển thị nơi sinh nằm ngoài Malaysia, khác biệt hoàn toàn với hồ sơ FAM đã gửi.

Phía Malaysia cho biết có "lỗi hành chính" trong hồ sơ. "Sau khi các cầu thủ có hộ chiếu Malaysia, FAM đã viết thư cho Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) để xin xác nhận về dòng dõi", phó chủ tịch Sivansundaram cho hay. "FAM phải gấp rút nộp hồ sơ để kịp thời hạn đăng ký, và quá trình này đã có lỗi kỹ thuật nhưng bị bỏ qua".

Vị phó chủ tịch này kêu gọi truyền thông và công chúng nước nhà kiên nhẫn, trong khi FAM thực hiện quá trình pháp lý. Nếu thảo luận về các vấn đề, nó có thể ảnh hưởng đến quá trình kháng cáo.

Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend (trái) và luật sư Serge Vittoz (phải) tại họp báo ở trụ sở LĐBĐ Malaysia chiều 17/10/2025. Ảnh: Bernama

Liên đoàn đã nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) vào ngày 14/10. FAM cũng mời đội ngũ pháp lý hàng đầu thế giới hỗ trợ, với người đứng đầu là luật sư Serge Vittoz thuộc công ty Charles Russell Speechlys – chuyên xử lý các tranh chấp pháp lý ở nhiều lĩnh vực. Công ty luật này được thành lập từ 1891 tại Anh, và hiện có nhiều chi nhánh từ châu Âu, Tây Á sang Đông Á.

Vittoz cho biết quyết định của FAC dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 30/10. "Quyết định rất có thể sẽ được thông báo cho các bên trong cùng ngày, hoặc ngay sau đó. Các cầu thủ không hài lòng với kết quả có thể đưa vụ viên lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), vị luật sư này cho biết ở cuộc họp báo.

Ông nói thêm rằng mục tiêu của FAM trong suốt quá trình tố tụng là bảo vệ các cầu thủ. Đồng thời, FAM khẳng định không liên quan đến hành vị làm giả mà FIFA cáo buộc dẫn đến án phạt.

Ngoài phó chủ tịch FAM Sivansundaram và luật sư Vittoz, Giám đốc điều hành ĐTQG Malaysia Rob Friend cũng có mặt. Ông chính là người bay đến Zurich, Thụy sĩ để gặp gỡ những luật sư giỏi nhất thế giới. Sau đó, ông bay đến Miami, Mỹ - nơi đặt văn phòng pháp lý FIFA để tìm hiểu chính xác điều gì đang xảy ra. "Tôi muốn chứng minh với FIFA rằng chúng tôi đang hành động một cách thiện chí, muốn được hiểu và sửa chữa những gì đã xảy ra. Mục đích là không để chuyện này tái diễn", cựu tuyển thủ Canada cho biết.

Rob Friend cũng chia sẻ hoạt động của ĐTQG tách biệt với bộ phận hành chính FAM. Vì vậy, những người làm công tác ở ĐTQG không có lỗi. Bên cạnh đó, quá trình nhập tịch cầu thủ do cơ quan chính phủ xử lý hoàn toàn, đồng thời được FIFA chấp thuận thì đội tuyển mới sử dụng.

Tuy nhiên, FIFA đã phủ quyết những quan điểm này của FAM ở đợt giải trình đầu tiên từ ngày 22/8 đến 22/9. FAM đã không làm đúng trách nhiệm trong thẩm định tư cách cầu thủ, và không thể đổ lỗi cho bất kỳ cơ quan nào khác. Bên cạnh đó, FIFA có thể dễ dàng tiếp cận các giấy khai sinh gốc, trong khi đó phía Malaysia thì không.

Trung Thu (theo New Straits Times)