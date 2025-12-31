Malaysia chi tiền gấp 5 lần mua sầu riêng Việt Nam

Là "thủ phủ" sầu riêng Musang King, Malaysia vẫn chi tiền gấp 5 lần cùng kỳ để mua hàng Việt trong 11 tháng qua, thị trường Hong Kong cũng tăng nhập gần gấp đôi.

Theo số liệu Cục Hải quan, Malaysia là thị trường tăng trưởng mạnh nhất về nhập khẩu sầu riêng Việt Nam 11 tháng năm nay.

Kim ngạch xuất khẩu trái sầu sang quốc gia này đạt khoảng 2,6 triệu USD trong 11 tháng. Mức này tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dù thị phần còn nhỏ (0,07%), đà tăng trưởng này cho thấy nhu cầu tiêu thụ hàng Việt tại Malaysia đang mở rộng rõ rệt.

Hong Kong (Trung Quốc) cũng tăng mua trái sầu Việt, đạt khoảng 47 triệu USD, gần gấp đôi năm ngoái. Riêng tháng 11, xuất khẩu sầu riêng sang thị trường này là hơn 1,6 triệu USD, cao gấp 20 lần cùng kỳ 2024.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, lý do Malaysia và Hong Kong tăng mạnh nhập khẩu sầu riêng Việt chủ yếu do yếu tố mùa vụ, phân khúc thị trường. Tại Malaysia, mùa sầu riêng chỉ tập trung từ tháng 5 đến tháng 8, các tháng còn lại thiếu hụt nguồn cung. Với Hong Kong, đây là thị trường không có vùng trồng, hoàn toàn phụ thuộc nhập khẩu để tiêu dùng và trung chuyển.

Trong khi đó, sầu riêng Việt Nam có lợi thế rải vụ, nguồn hàng quanh năm và ngày càng đa dạng giống, giúp đáp ứng nhu cầu chế biến, tiêu thụ nội địa của nước bạn.

Tính chung 11 tháng, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt hơn 3,65 tỷ USD, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 11, loại quả này xuất bán đạt gần 313 triệu USD, giảm so với tháng trước đó, nhưng vẫn cao hơn 3 lần cùng thời điểm năm ngoái.

Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực, chiếm 94,5% thị phần với giá trị 3,45 tỷ USD trong 11 tháng, tăng 21,4%. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá lớn vào một thị trường khiến kim ngạch toàn ngành dễ biến động mạnh. Đơn cử tháng 11, xuất khẩu loại nông sản này giảm sâu so với tháng 10 do lực mua từ Trung Quốc chững lại.

Ngược lại, Thái Lan - thị trường từng chiếm tỷ trọng mua đáng kể sầu riêng Việt - giảm mua hơn 80% so với cùng kỳ năm trước.

Thi Hà