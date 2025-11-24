Malaysia cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội năm 2026

Malaysia muốn hạn chế trẻ em dùng mạng xã hội để tránh những mối đe dọa trực tuyến như bị bắt nạt, lừa đảo tài chính, lạm dụng tình dục.

"Chúng tôi hy vọng vào năm tới, các nền tảng mạng xã hội sẽ tuân thủ quyết định của chính phủ về việc cấm người dưới 16 tuổi mở tài khoản", Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil nói với báo giới khi kết thúc hội thảo nâng cao nhận thức về lừa đảo trực tuyến hôm 23/11.

Fadzil cho biết thêm, chính phủ đang xem xét các cơ chế giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội tại Australia và những nước khác. Ông cũng kêu gọi phụ huynh khuyến khích trẻ tham gia hoạt động ngoài trời thay vì xem màn hình, đồng thời nên giám sát việc sử dụng thiết bị điện tử của con.

Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil. Ảnh: Bernama

Tác động của mạng xã hội với sức khỏe và sự an toàn của trẻ em đã trở thành mối quan tâm ngày càng lớn trên toàn cầu. TikTok, Snapchat, Google, Meta - nhà điều hành Facebook, Instagram và Whatsapp - đang đối mặt với các vụ kiện tại Mỹ vì bị cho là góp phần làm trầm trọng khủng hoảng sức khỏe tâm thần.

Tại Australia, các nền tảng mạng xã hội dự kiến vô hiệu hóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi vào tháng tới theo một lệnh cấm toàn diện đang được các cơ quan quản lý trên thế giới theo dõi sát sao. Trong khi đó, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Đan Mạch và Hy Lạp đang cùng thử nghiệm một ứng dụng xác minh độ tuổi.

Tháng 1, Indonesia, nước láng giềng của Malaysia, tiết lộ kế hoạch đặt ra độ tuổi tối thiểu cho người dùng mạng xã hội, nhưng sau đó ban hành quy định ít nghiêm ngặt hơn, yêu cầu các nền tảng công nghệ lọc nội dung tiêu cực và áp dụng biện pháp xác minh độ tuổi chặt chẽ hơn.

Vài năm qua, Malaysia đã tăng cường giám sát các công ty mạng xã hội nhằm đối phó với tình trạng gia tăng nội dung có hại, bao gồm cờ bạc trực tuyến và bài đăng liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, hoàng gia. Những nền tảng và dịch vụ nhắn tin có hơn 8 triệu người dùng tại Malaysia hiện phải xin giấy phép theo quy định mới có hiệu lực vào tháng 1.

Thu Thảo (Theo Reuters, Straits Times)