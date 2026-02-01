Malaysia bắt tàu nghi chuyển lậu gần 130 triệu USD dầu thô

Giới chức Malaysia bắt hai tàu bị nghi chuyển dầu trái phép cùng lượng hàng trị giá gần 130 triệu USD ở vùng biển miền tây nước này.

"Sau khi nhận tin báo vào ngày 29/1, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hai tàu neo đậu sát nhau, nghi ngờ có hoạt động chuyển dầu trái phép đang diễn ra", Muhammad Ramli, lãnh đạo cơ quan quản lý hàng hải bang Penang của Malaysia, cho biết hôm 31/1.

Hai tàu bị bắt ở khu vực cách mũi Muka, phía tây Malaysia, khoảng 44 km khi chở lượng dầu thô trị giá gần 130 triệu USD. Trên các phương tiện có tổng cộng 53 thủy thủ là công dân Ấn Độ, Iran, Myanmar, Pakistan và Trung Quốc.

Hai tàu bị nghi chuyển lậu dầu thô ngoài khơi Malaysia trong ảnh chụp ngày 29/1. Ảnh: MMEA

Các tàu đang bị điều tra với cáo buộc neo đậu và chuyển dầu trái phép, với mức phạt lần lượt là 25.000 USD và 50.000 USD. Giới chức Malaysia chưa công bố tên của hai tàu và nơi xuất phát, cũng như nguồn gốc lô dầu trên những phương tiện này.

Vùng biển ngoài khơi Malaysia là nơi diễn ra nhiều vụ chuyển dầu trái phép giữa các tàu nhằm che giấu nguồn gốc hàng hóa. Giới chức Malaysia tháng 7/2025 thông báo sẽ siết chặt xử lý hoạt động nói trên.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)