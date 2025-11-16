Makhachev trở thành nhà vô địch hai hạng cân tại UFC

MỹSau khi thống trị lightweight nhiều năm, võ sĩ người Nga Islam Makhachev thắng áp đảo Jack Della Maddalena để giành thêm đai welterweight tại UFC 322.

Makhachev tiếp tục củng cố vị thế tượng đài UFC khi thắng điểm Maddalena 50-45, 50-45, 50-45 trong trận đấu chính UFC 322 tại Madison Square Garden, New York tối 15/11.

Islam Makhachev ăn mừng cùng hai đai vô địch UFC. Ảnh: Zuffa LLC

Võ sĩ người Nga nâng chuỗi thắng lên 16 trận, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Anderson Silva, đồng thời trở thành võ sĩ thứ 11 từng hai lần vô địch hai hạng cân trong lịch sử UFC. Lần gần nhất Makhachev thất bại là trận gặp Adriano Martins tại UFC 192 hồi tháng 10/2015 - trận thua duy nhất trong sự nghiệp của anh.

Makhachev giành đai lightweight (66 đến 70 kg), sau khi thắng Charles Oliveira bằng đòn khóa (submission) hồi tháng 10/2022. Sau đó, võ sĩ người Nga lần lượt thắng Alexander Volkanovski, Alexander Volkanovski, Dustin Poirier, Renato Moicano để liên tiếp bảo vệ danh hiệu, trước khi trở thành nhà vô địch welterweight (71 to 77 kg).

"Đây là giấc mơ. Cả đời tôi chiến đấu vì khoảnh khắc này", Makhachev nói sau trận thắng Maddalena.

Islam Makhachev vật Jack Della Maddalena xuống sàn ở hiệp hai trận tranh đai welterweight tại UFC 322 ở Madison Square Garden, New York, Mỹ ngày 15/11. Ảnh: AP

Tại Madison Square Garden hôm qua, Makhachev áp đảo, hòa trộn striking (các đòn đánh đứng) với grappling (các đòn vật và địa chiến) trứ danh để vô hiệu hóa hoàn toàn Maddalena.

Từ hiệp một, võ sĩ người Nga bắt được nhịp tấn công của đối thủ, kéo Maddalena xuống sàn và kiểm soát phần lớn thời gian của trận đấu - tổng cộng 19 phút 10 giây. Maddalena gần như không có phương án kháng cự, bị khóa chặt dưới sàn ở mỗi lần chống trả và chỉ tung ra được 32 đòn trúng đích - so với 123 của Makhachev.

Không thể thắng knock-out, Makhachev vẫn cho biết anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, thậm chí gọi đây là trận đấu dễ dàng.

Chiến thắng mở ra hành trình mới cho Makhachev tại hạng welterweight - nơi các ứng viên Carlos Prates và Michael Morales đều gây ấn tượng với những chiến thắng knock-out trong cùng đêm thi đấu.

Tuy nhiên, cái tên khiến cộng đồng MMA phấn khích nhất lại là Ilia Topuria - đương kim vô địch lightweight. Ngay khi Makhachev đăng quang, Topuria lên mạng xã hội khiêu khích: "Hắn ta là thứ nhàm chán nhất môn này. Mỗi ngày tao càng chắc chắn hơn rằng sẽ thắng knock-out tên này".

Makhachev không nhắc tới Topuria, mà tuyên bố: "Mở cửa Nhà Trắng đi. Tôi đang tới", ám chỉ sự kiện UFC dự kiến tổ chức tại đây năm 2026.

Hồng Duy