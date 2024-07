Major The Open cắt loại thế nào

ScotlandGiải golf danh giá lâu đời nhất thế giới đang áp dụng cắt loại theo nguyên tắc lấy top hoặc T70 sau hai vòng và theo đó nhiều ngôi sao có nguy cơ sớm dừng bước tại kỳ đấu 2024.

The Open 2024 diễn ra trên sân Royal Troon par71 ở Scotland, với 157 golfer trong danh sách khởi tranh cup Claret Jug. Ban tổ chức sẽ cắt loại khi xong vòng 2, dự kiến vào rạng sáng mai, 20/7, giờ Hà Nội. Khi đó, quyền đi tiếp chỉ dành cho phân khúc top hoặc T70.

Theo nguyên tắc này và cục diện sau vòng 1, vạch cắt sẽ bắt đầu dao động từ +3. Với mốc lọc như thế, nhiều tên tuổi lớn sẽ cần điểm âm càng sâu càng tốt cho vòng 2 để tránh rớt giữa đường, như Tiger Woods, Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Cameron Smith.

McIlroy thất vọng trên fairway hố 15 ở vòng 1 The Open ngày 18/1. Ảnh: REX

Woods từng ba lần vô địch The Open trong chiến tích 15 major, McIlroy đoạt Claret Jug hồi 2014, Smith về nhất kỳ đấu 2022, còn DeChambeau là vừa đăng quang major US Open. Nhưng chặng đầu The Open kỳ này, Woods ghi +8, McIlroy +7, DeChambeau +5, Smith đến +9.

Tổng kết ngày khai cuộc, giải chỉ có 18 gương mặt đạt điểm âm trên mặt sân phức tạp trong môi trường thi đấu nhiều gió, kèm mưa, trong đó Daniel Brown - golfer Anh đang đứng thứ 272 thế giới bất ngờ -6 và qua đó nắm vị trí dẫn.

The Open là giải major lâu đời nhất thế giới, khi được Royal & Ancient tổ chức từ 1860.

Trong bộ tứ major, nguyên tắc cắt loại của The Open giống PGA Championship trong khi Masters lấy top hoặc T50, còn US Open chọn top hoặc T60.

Theo dự báo mới nhất của Datagolf.com, điểm cắt loại The Open kỳ này có xác suất xảy ra khoảng 44% cho mức +5, nhỉnh 25% cho mức +6 và 23% cho mức +4.

Đây là lần thứ tư giải diễn ra ở Royal Troon. Ba lần trước, điểm lọc được xác định +5 hồi 1997, +3 cho kỳ 2004 và +4 hồi 2016.

Còn xét 10 năm qua, vạch cắt The Open ở mức dương đậm nhất xảy ra trên Muirfield par71, cũng ở Scotland tại kỳ đấu 2013.

Quốc Huy