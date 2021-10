Maison Office - giải pháp giúp doanh nghiệp thuê văn phòng hiệu quả

Nhờ sẵn dữ liệu nguồn cung cùng công nghệ, đơn vị đưa ra nhiều phương án lựa chọn giúp tối ưu chi phí và thời gian cho các doanh nghiệp có nhu cầu thuê văn phòng.

Theo Maison Office, bối cảnh đại dịch Covid-19, tỷ lệ lấp đầy diện tích trống của hầu hết các tòa nhà hạng A, B vẫn duy trì ổn định. Khảo sát sơ bộ của đơn vị này, tại khu vực trung tâm quận 1, quận 3, TP HCM công suất thuê các tòa nhà hạng A có tỷ lệ lấp đầy khá cao. Maison Office dự báo đến cuối 2022 và 2023, nguồn cung văn phòng khu vực trung tâm TP HCM sẽ tăng lên đáng kể nhờ các dự án trọng điểm như: One Central Saigon (Phạm Ngũ Lão), The Sun Tower (Tôn Đức Thắng) và The Nexus Tower (Tôn Đức Thắng).

Tại Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2021, giá thuê vẫn duy trì ổn định do số lượng dự án tòa nhà văn phòng vẫn hạn chế đến năm 2023. Tổng nguồn cung hiện tại ở thủ đô đạt trên 2 triệu m2 và sẽ có thêm gần 200.000m2 diện tích sàn cho thuê mới tính đến quý IV/2021, điển hình là các dự án: TechnoPark Tower (Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm), BRG Tower (Hoàn Kiếm), EPIC Tower (Cầu Giấy).

Đáng chú ý, thời gian qua giá chào thuê văn phòng không có dấu hiệu giảm mà tiếp tục có xu hướng đi ngang. Điều này được lý giải bởi yếu tố nguồn cung khan hiếm và chiến lược giá của các đơn vị chủ tòa nhà. "Tâm lý e ngại khi thay đổi cấu trúc giá thuê sẽ tác động tới khách hàng cũ, cũng như mặt bằng giá chung của thị trường trong tương lai", đại diện Maison Office chia sẻ.

Đường Lê Duẩn (TP HCM) tập trung nhiều văn phòng hạng A. Ảnh: Maison Office

Trong khi đơn vị cho thuê đang khá ngại ngần về việc thay đổi chính sách, thì hầu hết các doanh nghiệp lại mong muốn tìm được một địa điểm vừa có diện tích, vị trí đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động lại vừa có mức chi phí vận hành phù hợp ngân sách trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

"Để tìm được sàn văn phòng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của công ty là điều không phải dễ. Chúng tôi đã phải bỏ lượng lớn thời gian và công sức để khảo sát thực tế, cũng như đàm phán giữa các bên mà vẫn chưa tìm ra được nơi thuê văn phòng hợp lý", đại diện một doanh nghiệp cho biết.

Khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội) đón nhận thêm gần 20.000m2 văn phòng hạng A từ dự án BRG Tower (dự kiến hoàn thành quý 1 năm sau). Ảnh: Maison Office

Là đơn vị đã từng đồng hành và hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước tìm thuê văn phòng tại TP HCM và Hà Nội thành công, Maison Office cung cấp giải pháp để giải quyết bài toán khó này cho doanh nghiệp.

Theo đại diện của Maison Office, với nền tảng công nghệ và dữ liệu nguồn văn phòng sẵn có, cùng đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu thị trường sâu sắc, Maison Office tự tin sẽ trợ giúp doanh nghiệp lựa chọn được văn phòng phù hợp. Hệ thống báo cáo so sánh với đầy đủ thông tin chi tiết, minh bạch cùng những đánh giá khách quan, là chìa khóa giúp khách hàng nắm chắc đặc điểm từng tòa nhà, để đưa ra lựa chọn chính xác, đàm phán được mức giá thuê tốt nhất.

Báo cáo đề xuất văn phòng của Maison Office với các thông tin chi tiết về giá, phí và diện tích trống . Ảnh: Maison Office

"Công ty đã và đang cố gắng ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, để khẳng định thương hiệu trên thị trường cho thuê văn phòng tại Hà Nội và TP HCM, cũng như trở thành đối tác đáng tin cậy cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp", đại diện Maison Office nói.

(Nguồn: Maison Office)