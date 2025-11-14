Maison Grand nhiều tiềm năng hút giới chuyên gia tại Phú Mỹ

Maison Grand hướng đến cộng đồng chuyên gia làm việc tại đô thị cảng Phú Mỹ, cung cấp không gian ở hiện đại, tiện ích đồng bộ và môi trường sống cân bằng.

Theo các chủ đầu tư, trong bức tranh đô thị hóa toàn cầu, mô hình "homebase chuyên gia" - nơi ở được quy hoạch gắn liền với trung tâm công nghiệp, thương mại và khu cảng, ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển đô thị bền vững. Tại Singapore, khu Marina Bay và Keppel Bay được xem là hình mẫu của đô thị cảng hiện đại khi không gian sinh sống, làm việc, giải trí được kết nối hài hòa trong cùng một không gian.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Maison Grand

Ở Nhật Bản, Yokohama Minato Mirai 21 thu hút hàng nghìn chuyên gia quốc tế nhờ hệ thống nhà ở cao tầng tích hợp với văn phòng và tiện ích cộng đồng. Tại Hàn Quốc, Busan Marine City với những tòa căn hộ ven biển cao cấp là minh chứng cho mô hình "homebase" được phát triển đồng bộ quanh các khu cảng chiến lược, nơi cư dân tận hưởng cuộc sống năng động và giao thoa văn hóa.

Theo các chuyên gia, tại Việt Nam, Phú Mỹ đang nổi lên như đô thị cảng giữ vai trò chiến lược trong mạng lưới logistics và công nghiệp của khu vực kinh tế trọng điểm. Làn sóng chuyên gia đến sinh sống và làm việc tại địa phương tăng đều qua từng năm, kéo theo nhu cầu về một môi trường ở mang tiêu chuẩn quốc tế. Maison Grand được định hướng nhằm đáp ứng nhóm nhu cầu này, xây dựng không gian sống toàn diện, nơi cư dân cân bằng được yêu cầu công việc với thời gian nghỉ ngơi và các hoạt động cộng đồng.

Phối cảnh hệ tiện ích nội khu mang đến không gian thư giãn và tái tạo năng lượng. Ảnh: Maison Grand

Dự án định hình với triết lý kiến tạo môi trường sống chuẩn mực, nơi mọi chi tiết đều hướng đến nhu cầu đặc thù của cộng đồng chuyên gia, đề cao chất lượng, sự riêng tư và trải nghiệm tiện ích. Hệ thống tiện ích nội khu được quy hoạch đồng bộ, bao gồm hồ bơi Aqua Grand, không gian thư giãn và tái tạo năng lượng sau ngày làm việc; cùng đường dạo bộ ven cảnh quan phủ sắc xanh, khuyến khích lối sống năng động và gần gũi thiên nhiên.

Trong thiết kế, Maison Grand hướng đến sự tinh tế và cân bằng, loại bỏ những yếu tố phô trương, tập trung tính trải nghiệm, cảm xúc. Mỗi căn hộ được xem như "khoảng lặng" riêng tư, không gian chung mở tạo sự gắn kết giữa các cư dân, mang lại nhịp sống hài hòa trong tổng thể hiện đại.

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, với giới chuyên gia, giá trị của nơi ở không chỉ nằm ở tiện nghi vật chất mà còn ở môi trường cộng đồng, nơi có thể giao lưu, chia sẻ và mở rộng kết nối. Hiểu rõ điều này, Maison Grand chú trọng phát triển những không gian chung khuyến khích sự tương tác tự nhiên giữa cư dân.

Phối cảnh phòng sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Maison Grand

Từ vườn thư giãn, sky garden đến phòng sinh hoạt cộng đồng, mỗi không gian đều được thiết kế hướng đến sự kết nối và thân thiện, góp phần hình thành cộng đồng cư dân văn minh, đa văn hóa và gắn bó. Yếu tố này tạo sức hút riêng của mô hình "homebase chuyên gia" vừa là nơi ở, vừa là nơi cư dân tìm thấy sự đồng điệu trong phong cách sống và giá trị.

Với quy hoạch mở, hệ tiện ích đồng bộ cùng định hướng phát triển bền vững, dự án hướng tới việc trở thành "homebase quốc tế" ngay trung tâm Phú Mỹ. Chủ đầu tư mong muốn, tại đây mỗi cư dân đều cảm nhận được sự cân bằng giữa nhịp sống năng động của đô thị cảng và yên bình trong từng khoảnh khắc riêng tư. Trong bức tranh đô thị phát triển nhanh của Phú Mỹ, dự án là điểm nhấn mới, đóng góp vào sự hình thành diện mạo đô thị cảng văn minh, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của cộng đồng chuyên gia trong và ngoài nước.

Hoàng Đan