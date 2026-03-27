Maia Resort Hồ Tràm phát triển hệ sinh thái tiện ích quốc tế

Maia Resort Hồ Tràm gồm tổ hợp nghỉ dưỡng condotel và biệt thự, tích hợp hệ tiện ích đồng bộ, hướng đến trải nghiệm lưu trú sang trọng tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án tọa lạc bên bờ biển Hồ Tràm, thiết kế với 100% căn condotel có tầm nhìn hướng biển. Vị trí nằm gần khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu giúp không gian nghỉ dưỡng giữ được yếu tố tự nhiên và độ riêng tư.

Phối cảnh dự án Maia Resort Hồ Tràm. Ảnh: Maia Resort Hồ Tràm

Maia Resort Hồ Tràm là dự án thành phần thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng Hồ Tràm Strip. Dự án có quy mô khoảng 7 ha, gồm hai tòa căn hộ khách sạn cao 21 tầng và 36 căn biệt thự nghỉ dưỡng. Các căn condotel được hoàn thiện nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế và vận hành bởi Fusion Hotel Group, đơn vị thuộc hệ sinh thái Lodgis, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý, tư vấn vận hành khách sạn cho nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng. Trong khi đó, các biệt thự thiết kế với hồ bơi và sân vườn riêng, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng riêng tư.

Hệ tiện ích tại Maia Resort Hồ Tràm được phát triển theo hướng đồng bộ. Cư dân và khách lưu trú có thể sử dụng trung tâm hội nghị, khu vui chơi trẻ em, khu spa cùng hệ thống an ninh vận hành liên tục. Ngoài ra, dự án còn nằm liền kề tổ hợp InterContinental Grand Hồ Tràm, nơi cung cấp thêm các tiện ích như sân golf, khu giải trí, nhà hàng và các dịch vụ nghỉ dưỡng.

Chủ sở hữu condotel có thể tham gia chương trình khai thác cho thuê. Theo đó, người sở hữu nhận tỷ lệ doanh thu từ hoạt động vận hành, đồng thời được sử dụng một số ngày nghỉ dưỡng trong năm và hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ trong toàn khu.

Maia Resort Hồ Tràm tích hợp hệ thống tiện ích sang trọng, đa dạng. Ảnh: Maia Resort Hồ Tràm

Condotel, từ ghép của Condominium (căn hộ) và Hotel (khách sạn), là loại hình bất động sản kết hợp giữa không gian lưu trú gia đình, dịch vụ khách sạn. Về cơ bản, đây là những căn hộ nằm trong một tòa khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng cao cấp, được trang bị đầy đủ các tiện ích sinh hoạt như phòng khách, bếp và phòng ngủ.

Condotel vận hành theo mô hình quản lý tập trung, nơi các dịch vụ buồng phòng, giải trí và tiện ích chung được cung cấp bởi các đơn vị quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo trải nghiệm nghỉ dưỡng đồng bộ cho khách lưu trú. Đối với chủ sở hữu, condotel mang lại giá trị kép nhờ tính linh hoạt trong mục đích sử dụng.

Loại hình này cho phép gia chủ sở hữu một ngôi nhà thứ hai (second home) để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cá nhân và tái tạo năng lượng định kỳ tại các điểm du lịch nổi tiếng. Bên cạnh đó, khi không có nhu cầu sử dụng, chủ sở hữu có thể tham gia vào các chương trình khai thác cho thuê để tối ưu hóa lợi nhuận.

Tại Việt Nam, condotel phát triển mạnh tại các khu vực ven biển có lợi thế du lịch và hạ tầng kết nối. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng và dòng khách du lịch gia tăng. Các chuyên gia đánh giá, trong tiến trình đó, khu vực Hồ Tràm đã trở thành "thủ phủ" nghỉ dưỡng cao cấp, nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện về cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ và hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện, tạo điều kiện lý tưởng cho sự lên ngôi của các dòng sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng hiện đại.

Bên cạnh Maia Resort Hồ Tràm, thị trường khu vực còn có các dự án condotel khác như The Sóng quy mô 1.600 căn condotel và 10.000 m2 sàn thương mại dịch vụ. Sự xuất hiện của nhiều dự án góp phần đa dạng nguồn cung và nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.

Hoàng Đan