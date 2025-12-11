Mai Thu Huyền chia sẻ công nghệ tạo hình nếp mí không xâm lấn

Diễn viên cho biết công nghệ Biolid Sclupt tại Phòng khám Thẩm mỹ Hye Ong tạo nếp mí đẹp tự nhiên, không gây đau đớn và tiết kiệm thời gian.

Với đặc thù công việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng, diễn viên kiêm đạo diễn Mai Thu Huyền luôn chú trọng đến diện mạo. Tuy nhiên, ở tuổi ngoài 40, chị đối diện tình trạng mắt trùng nhẹ và đa nếp mí khiến đôi mắt trông thiếu sức sống. Dù điều này không ảnh hưởng đến chuyên môn nhưng khiến chị thiếu tự tin trong những lần ghi hình hoặc tham gia sự kiện.

Diễn viên Mai Thu Huyền được các bác sĩ tại Phòng khám Thẩm mỹ Hye Ong kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện tạo nếp mí không xâm lấn. Ảnh: Phòng khám Thẩm mỹ Hye Ong

Mai Thu Huyền luôn mong muốn tìm được một phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn, phục hồi nhanh và mang lại vẻ tự nhiên, phù hợp với công việc nghệ thuật cũng như lịch làm việc dày đặc, không có nhiều thời gian nghỉ dưỡng sau phẫu thuật. Sau quá trình tìm hiểu, chị quyết định chọn công nghệ tạo hình nếp mí không xâm lấn Biolid Sculpt tại Phòng khám Thẩm mỹ Hye Ong. Phương pháp này sử dụng tác động vi điểm để tạo nếp mí mà không cần cắt rạch, không gây tổn thương mô hay chảy máu, giúp rút ngắn thời gian hồi phục và giữ nguyên cấu trúc tự nhiên của mắt.

Tại buổi thăm khám, bác sĩ đánh giá đặc điểm gương mặt, độ dày da mí và cấu trúc mắt của nữ diễn viên để thiết kế nếp mí theo tỷ lệ phù hợp. Sự cá nhân hóa này được xem là bước quan trọng giúp kết quả đạt độ tự nhiên cần thiết. Toàn bộ quy trình làm đẹp diễn ra trong khoảng 60 phút.

"Tôi thoải mái trong suốt quá trình thực hiện, chỉ thấy hơi ấm vùng mí, không có cảm giác đau hay khó chịu", chị cho biết.

Mai Thu Huyền nằm thư giãn trong quá trình tạo hình nếp mí không xâm lấn Biolid Sculpt. Ảnh: Phòng khám Thẩm mỹ Hye Ong

Ngoài ra, do không xâm lấn nên vùng mắt không bị bầm hay sưng nhiều. Ngay sau liệu trình, Mai Thu Huyền có thể trở lại công việc bình thường. Đối với người làm trong môi trường nghệ thuật vốn hạn chế tối đa thời gian gián đoạn, đây là yếu tố quan trọng giúp công nghệ Biolid Sculpt được ưu tiên lựa chọn. Điều khiến chị hài lòng nhất là mức độ tự nhiên của nếp mí.

"Tôi trân trọng vẻ đẹp tự nhiên và vẫn muốn giữ hình ảnh chân thật của mình trước công chúng. Biolid Sclupt giúp tôi cải thiện một cách nhẹ nhàng mà không thay đổi thần thái vốn có", cô chia sẻ.

Diễn viên Mai Thu Huyền có thể sinh hoạt và làm việc bình thường ngay sau khi thực hiện liệu trình. Ảnh: Phòng khám Thẩm mỹ Hye Ong

Phòng khám Thẩm mỹ Hye Ong là địa chỉ thẩm mỹ hiện đại theo định hướng "an toàn - tự nhiên - ít xâm lấn", tập trung ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong trẻ hóa và tạo hình không phẫu thuật.

