Mai Tâm Anh nhận chứng chỉ an toàn thông tin

Tổng đại lý Mai Tâm Anh nhận chứng chỉ ISO/IEC 27001:2022 - tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin, đánh dấu bước tiến trong nâng cao năng lực vận hành, bảo mật dữ liệu.

Chứng chỉ được cấp ngày 23/6 bởi tổ chức chứng nhận quốc tế Inspect và được công nhận toàn cầu thông qua Tổ chức công nhận IAS (Mỹ), thành viên Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF). Lễ trao chứng nhận diễn ra tại văn phòng công ty tại TP HCM, với sự tham dự của ban lãnh đạo Mai Tâm Anh và đại diện tổ chức chứng nhận.

Lễ trao chứng chỉ an toàn thông tin tổ chức đầu tháng 7. Ảnh: Mai Tâm Anh

Theo đó, chứng chỉ ISO/IEC 27001:2022 được áp dụng cho hoạt động "Dịch vụ đại lý trong lĩnh vực Xổ số và Tài chính". Đây cũng là một phần trong định hướng số hóa, chuyên nghiệp hóa hệ thống quản trị và dịch vụ của công ty trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Đại diện công ty cho biết, việc đạt được chứng nhận giúp củng cố nền tảng kỹ thuật và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thể hiện cam kết trong việc bảo vệ dữ liệu khách hàng, đối tác và hệ thống nội bộ. Công ty đánh giá tiêu chuẩn ISO không chỉ là yếu tố kỹ thuật, mà còn là công cụ gia tăng độ tin cậy và giá trị doanh nghiệp, hỗ trợ mở rộng các lĩnh vực liên quan đến công nghệ, tài chính và bảo hiểm phi nhân thọ.

Chứng nhận ISO/IEC 27001:2022. Ảnh: Tổng đại lý Mai Tâm Anh

Mai Tâm Anh hiện là Tổng đại lý cấp 1 của Vietlott và Xổ số Cào TP HCM, đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ tài chính, bảo hiểm và thanh toán. Doanh nghiệp đang vận hành mạng lưới gần 3.000 điểm bán trên toàn quốc với chiến lược phát triển xoay quanh các giá trị: minh bạch, hiệu quả và đổi mới.

(Nguồn: Tổng đại lý Mai Tâm Anh)