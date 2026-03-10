Mai Tài Phến: 'Tôi sợ phim thất bại sẽ ảnh hưởng Mỹ Tâm'

Mai Tài Phến nói khi làm phim "Tài", nỗi lo lớn nhất của anh là ảnh hưởng uy tín của nhà đầu tư Mỹ Tâm, nếu dự án thất bại.

Dịp lần đầu đạo diễn phim điện ảnh, diễn viên 35 tuổi nói về ba năm ấp ủ kịch bản Tài cùng sự đồng hành của nhà sản xuất - ca sĩ Mỹ Tâm.

- Cảm xúc của anh ra sao khi tác phẩm đạt hơn 50 tỷ đồng tuần đầu công chiếu?

- Tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút so với buổi ra mắt tại TP HCM. Hôm ấy, đang ngồi xem phim với mọi người, tự nhiên tôi bị khó thở, bồn chồn, có lẽ vì gánh nặng tâm lý. Nỗi lo đó đi cùng tôi xuyên suốt dự án, từ lúc quay, đóng máy đến ngày công chiếu.

Xem lại, tôi vẫn thấy tiếc nuối vì chưa thỏa mãn lắm với phần đầu. Theo kịch bản, tôi muốn có cảnh vỏ lãi đua rượt đuổi trên sông, đâm sầm vào nhau và vỡ nát, để ra chất hành động hơn. Nhưng giới làm phim có câu "Nhất sông nước, nhì động vật", ngụ ý những cảnh quay trên đường thủy rất khó thực hiện. Đó đúng là trải nghiệm của tôi ở dự án đầu tay này.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đồng hành trong dự án "Tài". Ảnh: Hòa Phạm

- Nỗi ám ảnh lớn nhất của anh là gì?

- Tôi sợ nếu tác phẩm thất bại sẽ làm giảm uy tín của nhà sản xuất, vì người ta đã đặt trọn niềm tin nơi tôi. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc ảnh hưởng đến một tên tuổi lớn như Mỹ Tâm? Điều đó áp lực kinh khủng với một đạo diễn, bởi việc làm phim không đơn giản là chiếu xong rồi không quan tâm đến nữa.

Tôi luôn dặn bản thân tỉnh táo vì điện ảnh là sân chơi hoàn toàn khác với âm nhạc. Mỹ Tâm cũng vậy, cô ấy không bao giờ nghĩ rằng việc có fan đến xem là đủ, bởi khán giả đi xem cần tính đến con số hàng triệu lượt. Do vậy, chúng tôi luôn nỗ lực để hoàn thành chất lượng sản phẩm tốt, giới thiệu cho công chúng, chứ không phải chiếu cho fan.



- Anh tìm hiểu chất liệu cuộc sống miền Tây ra sao khi đưa lên màn ảnh rộng?

- Tôi quê ở Bạc Liêu (cũ) nên phần nào hiểu và cảm được đời sống nơi đây, từ cách ăn uống đến trò chuyện của những người dân miệt vườn. Tôi cố gắng chuyển tải điều đó một cách tự nhiên nhất có thể, sao cho người xem thấy nhân vật không bị gồng, gượng ép, từ biểu cảm đến lời thoại.

Câu chuyện của những gia đình đổ vỡ vì cờ bạc bắt nguồn từ những tình huống có thật. Tôi từng chứng kiến ở vùng biên giới, nhiều người nghiện chơi bài, vừa mong kiếm tiền nhanh vừa muốn thỏa mãn cảm giác thắng - thua, từ đó phải bán nhà cửa. Bà Phúc (nghệ sĩ Hạnh Thúy) - mẹ của Tài - vì muốn giúp gia đình thoát nghèo, bị hàng xóm dụ dỗ mà sa ngã vào con đường bài bạc. Đó là hệ lụy tôi muốn phản ánh, cảnh báo cho người xem.

Tôi ấp ủ Tài từ năm 2022, sau khi làm web-drama Bình Báo. Suốt một năm, tôi hoàn thành câu chuyện, gửi cho người quen để xin góp ý, rồi chỉnh sửa. Cứ thế, tôi thêm một chút "gia vị" của thể loại hành động - tâm lý, pha trộn yếu tố tình cảm đôi lứa, gia đình, huynh đệ. Đó cũng là áp lực, khi phải kể một câu chuyện tròn trịa, vừa đủ với thời lượng 101 phút. Tôi thấy mình bị tham, vì xem xong, mọi người thấy phim "cái gì cũng có một ít".

Mỹ Tâm, Mai Tài Phến được fan tặng tranh chân dung khi đi cine-tour cuối tuần qua. Ảnh: Ảnh: Hòa Phạm

- Đâu là phân cảnh anh tâm đắc nhất?

- Phân đoạn one shot ở khu chợ cá Châu Đốc, An Giang đầu phim là một trong những cảnh tôi thấy sướng nhất khi quay. Tôi thích nghệ thuật kể chuyện bằng những đúp quay không cắt cảnh, dù việc dàn dựng rất khó. Lúc đi tiền kỳ để tìm bối cảnh, tôi từng ngồi ở chợ cá từ 1h đến lúc bình minh, quan sát hàng người khiêng từng giỏ hàng lên. Nhìn cảnh ngư dân cười vui dù mồ hôi nhễ nhại, chẳng hiểu sao, tôi hạnh phúc đến mức nước mắt rưng rưng. Tôi quyết định bằng mọi giá phải đưa cảnh này lên phim.

Êkíp quay bằng cần cẩu và flycam để bao quát khu chợ trên cao, sau đó đưa camera theo chân diễn viên. Chúng tôi mất một ngày để chuẩn bị, dù lên hình chưa đến một phút. Chỉ cần một diễn viên quần chúng không làm đúng yêu cầu, xê dịch chút ít, chúng tôi phải quay lại từ đầu. Hoàn thành phân cảnh, tôi như vỡ òa vì ý tưởng được hiện thực hóa.

Trailer phim "Tài" - dán nhãn 16+ (dành cho khán giả 16 tuổi trở lên) Trailer phim "Tài" - dán nhãn 16+ (dành cho khán giả 16 tuổi trở lên). Video: Đoàn phim cung cấp

- Phim bị nhận xét vấp phải một số "sạn" kịch bản, ví dụ cảnh Tài ra sức kéo thùng container để cứu mẹ. Anh giải thích sao?

- Nhiều người thắc mắc về tính logic của cảnh này, có thể vì nhịp phim nhanh quá. Người xem tưởng đoạn ấy container đã rơi xuống sông, nhưng thực ra đang được neo lại bởi hai sợi dây. Lúc đó, container vẫn đang ở thế cân bằng, rỗng bên trong nên không quá nặng. Nhờ vậy, Tài có thể giữ lại trong một thời gian ngắn trước khi có người đến tiếp sức. Đó là một trong những cảnh tôi thích nhất phim, vì liên kết được câu chuyện hai mẹ con nhân vật chính.

- Theo đuổi thể loại phim hành động, anh từng gặp sự cố gì?

- Ba năm trước, khi quay Đất rừng phương Nam, ở cảnh đánh nhau, tôi bị chiếc cò súng quệt vào mặt, bị thương gần sống mũi. Dù máu chảy ròng ròng, 10 phút sau tôi phải quay tiếp để liền mạch. Lúc đó tôi khá sốc, không phải vì đau đớn mà là chưa chấp nhận việc phải mang một vết sẹo trên mặt suốt đời.

Thấy tôi bị vậy, Mỹ Tâm chỉ khuyên: Điều gì xảy ra cũng vì duyên, mất mát nào rồi cũng sẽ được bù đắp. May mắn là khi quay phim Tài, vết sẹo vô tình hợp với tạo hình nhân vật, không cần hóa trang thêm (cười). Tôi cũng học được sự cẩn trọng trong nghề, mọi cảnh hành động trong Tài đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi quay.

Phân đoạn Tài đối đầu với nhóm giang hồ "Tài" Phân đoạn Tài đối đầu với nhóm giang hồ trong phim "Tài". Video: Đoàn phim cung cấp

- Gần 10 năm nổi tiếng, anh nhớ gì về giai đoạn vào nghề?

- Tôi mê diễn từ sớm nên tìm mọi cách thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Lúc còn sinh viên, tôi thích đóng dạng vai gai góc, nhưng ra trường, suốt ba năm chỉ được giao vai hài. Thời gian đầu, tôi làm đủ việc, từ đóng quần chúng đến chỉnh nhạc ở sân khấu Trống Đồng. Có lần, người quen bảo đi casting một vai, tôi liền đồng ý mà không biết nhân vật là gì. Đến nơi, tôi mới biết là vai một tài xế xe ôm, bị người ta từ chối vì tướng tá không phù hợp, phải lủi thủi ra về trong mưa.

Tôi không từ bỏ cơ hội nào trong nghề, chấp nhận diễn kịch cà phê dù cátxê 100.000 đồng mỗi đêm, thậm chí diễn không công. Sau khi thi Gương mặt điện ảnh (2017) và đoạt quán quân, tôi có dịp tham gia MV Em gái mưa (Hương Tràm), Đừng hỏi em (Mỹ Tâm) và dần được biết đến.

- Từng gây chú ý với "Chị trợ lý của em" - đóng cùng Mỹ Tâm năm 2018, vì sao sau đó anh dần im ắng?

- Mọi người nhìn vào có thể nghĩ tôi lãng phí một bệ phóng tốt, còn tôi thấy đó là quãng thời gian quý giá. Tám năm qua, tôi không ngừng nuôi hoài bão được làm một phim điện ảnh. Suốt thời gian ấy, rất nhiều đơn vị mời tôi đi diễn, một số anh chị còn bảo kịch bản đã viết sẵn cho Phến. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi, cho biết đang vướng một dự án cá nhân.

Nhiều lần, tôi từng nghĩ bản thân có đi đúng hướng không khi liên tiếp bỏ qua cơ hội. Với nghệ sĩ, việc không được ai nhắc đến cũng là một nỗi sợ. Nhưng rồi tôi nhận ra đó là sự đánh đổi bắt buộc để tôi có được ngày hôm nay - ra mắt một phim với vai trò đạo diễn, biên kịch lẫn diễn viên chính. Điều đó không thể đến một sớm một chiều mà là cả quá trình xây dựng niềm tin với nhà sản xuất, nhà đầu tư lẫn đội ngũ êkíp.

Trích MV 'Đừng hỏi em' của Mỹ Tâm Trích MV "Đừng hỏi em" của Mỹ Tâm. Video: MT Entertainment

Mai Tài Phến, 35 tuổi, quê Bạc Liêu (cũ), sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghề kinh doanh. Diễn viên tốt nghiệp khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016, làm tự do. Năm 2017, Mai Tài Phến đoạt quán quân Gương mặt điện ảnh. Anh được công chúng chú ý nhiều khi tham gia diễn xuất trong MV Em gái mưa của Hương Tràm, MV Đừng hỏi em của Mỹ Tâm.



Năm 2019, Mai Tài Phến tham gia phim điện ảnh Chị trợ lý của anh do Mỹ Tâm sản xuất. Phim đạt 70 tỷ đồng theo công bố của nhà sản xuất, ca khúc nhạc phim - Nơi mình dừng chân do Mỹ Tâm thể hiện - gây sốt mạng xã hội. Năm 2022, Mai Tài Phến đóng chính trong web-drama Bình Báo - phim anh đạo diễn lẫn biên kịch. Năm 2023, anh được đạo diễn Quang Dũng chọn đóng Võ Tòng - nhân vật kinh điển trong phim Đất rừng phương Nam.

Mai Nhật