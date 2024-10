Hoa hậu Mai Phương Thúy xin lỗi khán giả vì livestream khi say xỉn, thừa nhận hành vi chưa chuẩn.

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy livestream giao lưu khán giả vào tối 3/10. Cô nghe nhạc Taylor Swift, hát, uống bia và nói: "Tôi phát hiện ra rằng nếu say thì không cần nói chuyện có logic, đầu cuối cũng không cần làm mọi việc thật hợp lý. Thật vui khi bao lâu rồi mới say và có các bạn ở đây chia sẻ cùng mình. Kỷ niệm này tôi sẽ cất ở trong tim, trân trọng từ đáy lòng. Cảm ơn 1.000 người xem tôi say ngày hôm nay. Đối với tôi, đây là trải nghiệm đẹp".

Mai Phương Thúy livestream khi say xỉn Mai Phương Thúy livestream khi say xỉn. Video: Nhân vật cung cấp

Buổi livestream gây chú ý với khán giả, trong đó có người cho rằng hoa hậu nên kiểm soát hơn hình ảnh và lời nói trước công chúng. Sáng 4/10, Mai Phương Thúy cho biết: "Tôi tập tennis khoảng ba giờ mỗi ngày với các động tác khó. Sau khi hoạt động mệt, tôi thường uống vài lon bia để thư giãn đầu óc chứ bản thân ít khi nào say xỉn". Khi nhận được góp ý, cô nói sẽ chú ý hơn để tránh việc có thể làm gương xấu cho giới trẻ.

Mai Phương Thúy chơi bộ môn tennis để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm ngoái, hoa hậu từng cho biết sức khỏe không tốt, phải nhập viện nhiều lần vì thấy đau tim, khó thở. Trước khi chơi tennis, cô tập yoga một tuần ba buổi để tăng sức dẻo dai. Đầu năm nay, cô thấy vui vì số lần vào viện ít hơn so với thời gian trước. Dù bận rộn, cô vẫn tận hưởng những niềm hạnh phúc giản dị của cuộc sống, nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên và con người. "Tôi có các mối quan hệ chất lượng hơn và học hỏi được nhiều điều về nhân sinh. Năm nay, tôi chỉ muốn tập trung yêu đương thôi", hoa hậu nói.

Mai Phương Thúy, 36 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Sau nổi tiếng, cô hoạt động nhiều ở mảng thời trang, đóng phim. Trở lại showbiz hai năm qua, cô làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc, xuất hiện tại chương trình truyền hình thực tế trong vai trò khách mời. Người đẹp hiện sống một mình tại TP HCM, gia đình cô ở Hà Nội.

