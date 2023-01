Mai Phương Thúy: 'Tôi sắp chào tạm biệt thanh xuân'

Ở tuổi 35, hoa hậu Mai Phương Thúy nói cô chuẩn bị tâm thế giã từ thanh xuân, bước vào tuổi trung niên một cách nhẹ nhàng.

Đón năm Quý Mão, Mai Phương Thúy nhìn lại chặng đường 17 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam và nói về cuộc sống ở tuổi 35.

- Sau 17 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam đến nay danh hiệu có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của chị?

- Tôi biết ơn rất nhiều vì danh hiệu này mang lại cho tôi danh tiếng, sự thành công, trải nghiệm, có được một Mai Phương Thúy trưởng thành ở hiện tại. Ngày trẻ, tôi không ý thức hết được vị trí hoa hậu giúp tôi nhiều như thế nào. Còn bây giờ, tôi muốn để danh hiệu lại phía sau, khám phá những góc khác trong tính cách và cuộc sống của bản thân. Tôi thích sống cho hiện tại, thi thoảng, chỉ hoài niệm về những điều đã qua để thấy mình tốt hơn từng ngày hay chưa.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Sắc vóc chị ngày càng trẻ trung. Bí quyết của chị là gì?

- Tôi làm việc nhiều (cười), gần như lúc nào cũng gắn với công việc kinh doanh, đầu tư. Thật ra khi ham việc, tôi không thể chăm sóc sắc đẹp chỉnh chu như nhiều chị em. Vì vậy, tôi lồng ghép cách làm đẹp vào nếp sinh hoạt. Ví dụ, trong tủ lạnh, tôi luôn có nhiều nước ép tươi đủ loại để uống, thay nước lọc. Tôi ăn nhiều rau củ quả, khi thèm món nào đó sẽ mua liền, không "ngược đãi" bao tử được.

Trong cuộc sống, tôi quan sát và thấy phụ nữ có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, vẻ ngoài sẽ rạng rỡ, tôi cũng vậy. Tuy nhiên, ngay cả lúc buồn, tôi vẫn giữ cho mình sự tươi tắn vì tôi muốn hướng tới điều tích cực. Những khi chuyện tình cảm, công việc không như ý muốn, tôi đi du lịch, giải tỏa tâm lý.

- Chị thấy cuộc sống mình còn thiếu điều gì?

- Tôi không thấy mình thiếu gì. Với tôi, tuổi 35 đánh dấu những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ. 5 năm nữa, tôi ở tuổi 40, bắt đầu vào trung niên, tóc bạc lốm đốm, da dẻ chùng xuống, nếp nhăn xuất hiện ở khóe mắt... Giai đoạn trung niên đến rất khẽ nhưng tôi cảm nhận được. Tôi muốn dành thời gian này chăm sóc cơ thể thật tốt, chào tạm biệt thanh xuân theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi không muốn nhớ nhung tuổi trẻ nên chỉ còn cách hưởng thụ, trân trọng những năm tháng này trọn vẹn nhất, để sau này không bao giờ hối tiếc.

- Hoa hậu gen Z Thanh Thủy từng nói ngưỡng mộ chị vì tư duy hiện đại giỏi kinh doanh, chị thấy sao?

- Tôi cảm ơn cô ấy rất nhiều. Cô ấy nhỏ tuổi như vậy có nên gọi là cháu không, tôi nghĩ mình lên vị trí "cô" cũng được rồi (cười). Với thế hệ trẻ, tôi không có lời khuyên nào cả. Cuộc đời của mỗi người phải tự dấn thân, chịu trách nhiệm, từ đó sẽ có những bài học kinh nghiệm trưởng thành hơn.

Tôi nghĩ danh hiệu hoa hậu chỉ giúp tôi ở giai đoạn 20 -30 tuổi, giúp tôi lo được bản thân, gia đình. Ở hiện tại, sự nổi tiếng lại không giúp ích được nhiều trong công việc. Tôi vui khi mọi người khen Mai Phương Thúy xinh đẹp, thông minh, giỏi giang. Tuy nhiên, những lời khen đó đôi khi có thể khiến tôi mất phương hướng, không biết phải làm gì bởi cuộc sống đã quá đầy đủ về mặt vật chất, tinh thần. Tôi sống thực tế và làm điều gì cũng quan trọng là kết quả.

Người đẹp tận hưởng cuộc sống tuổi 35. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Nếu được nhận xét là "hoa hậu giàu nhất trong các hoa hậu", chị thấy thế nào?

- Nhiều chị em hoa hậu giàu ngầm lắm, tôi không nghĩ mình bị đẩy lên làm bia đỡ đạn như thế này (cười). Tôi thấy "tài sản" lớn nhất bản thân có được là sống có đam mê, lý tưởng. Đời có ngày buồn, vui, điều hay nhất là chất lượng cuộc sống và tâm hồn mình luôn đi lên.

Nhiều người nghĩ trên con đường thành công của ngoài sự nỗ lực còn có may mắn, còn tôi lại khác, may mắn là do mình tạo ra. Tôi luôn tự kỷ ám thị là người may mắn, biết nắm bắt cơ hội. Muốn vậy phải luôn quan sát, đánh giá tình hình, chuẩn bị sẵn sàng và kiên nhẫn chờ thời cơ. Tôi không phải kiểu người "ngồi im chờ sung rụng" trong các tình huống.

- Mỗi năm xuân về, chị đối diện với câu nói "bao giờ lấy chồng" như thế nào?

- Vấn đề này coi như tôi chưa nghe hỏi bao giờ (cười). Hiện tôi là một quý cô độc thân, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Tôi xem công việc là thú vui, vừa làm vừa chơi. Khi mình nghỉ ngơi, tiềm thức thực chất vẫn đang suy nghĩ nên tôi thoải mái theo đuổi các cuộc chơi với bạn bè.

Tết này, giá như có cách nào đó, tôi mong muốn xóa hết được nọng cằm trong năm mới (cười). Tôi mong có nhiều sức khỏe, nghỉ ngơi đón Tết nguyên Đán, du xuân cho đến hết tháng 2 bên gia đình, bạn bè.

Hậu trường chụp ảnh của Mai Phương Thúy Hậu trường chụp ảnh của Mai Phương Thúy tại Ninh Thuận hồi đầu tháng 1. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung