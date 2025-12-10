Mai Ngô và thí sinh Miss Charm thi áo tắm

Các thí sinh mặc áo tắm do nhà thiết kế Ivan Trần thực hiện trên sân khấu vòng thi quan trọng, tối 9/12. Mai Ngô xuất hiện ở nhóm cuối trong vai trò thí sinh chủ nhà. Cô cao 1,73 m, số đo hình thể 92-66-101 cm. Người đẹp cho biết dành nhiều tháng tập gym kết hợp ăn uống khoa học để có hình thể săn chắc.

Ngoài nội dung áo tắm, cô còn hoàn thành màn thi trang phục dân tộc, dạ hội tại đêm thi.