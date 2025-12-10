Mai Ngô và thí sinh Miss Charm thi áo tắm

Các thí sinh mặc áo tắm do nhà thiết kế Ivan Trần thực hiện trên sân khấu vòng thi quan trọng, tối 9/12. Mai Ngô xuất hiện ở nhóm cuối trong vai trò thí sinh chủ nhà. Cô cao 1,73 m, số đo hình thể 92-66-101 cm. Người đẹp cho biết dành nhiều tháng tập gym kết hợp ăn uống khoa học để có hình thể săn chắc.
Ngoài nội dung áo tắm, cô còn hoàn thành màn thi trang phục dân tộc, dạ hội tại đêm thi.
Màn thi áo tắm của Mai Ngô.
Cô nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả trong lần đầu tham gia sân chơi quốc tế. Năm 2022, cô đoạt á hậu tại Miss Grand Vietnam. Mai Ngô tên thật Ngô Thị Quỳnh Mai, 30 tuổi, quê TP HCM, là vũ công trước khi chuyển hướng làm người mẫu. Cô đoạt á quân The New Mentor 2023. Mai Ngô còn theo đuổi âm nhạc qua một số cuộc thi rap, từng phát hành MV Call Me Later, Hổng có đâu, Đoán xem.
Miss Charm Colombia, María José Chacon Montano, cao 1,67 m, số đo hình thể là 84-60-100 cm. Cô đang sinh viên luật năm cuối tại Đại học Pontificia Universidad Javeriana.
Maiara Porto, cao 1,73 m, người Brazil, là diễn viên, người mẫu, ca sĩ, đồng thời là sinh viên năm cuối ngành nha khoa chuyên sâu. Người đẹp có thể chơi guitar, guitar điện, ukulele, piano và trống. Cô là thành viên sáng lập dự án cộng đồng Gramachinhos, hỗ trợ hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Miss Charm Indonesia, Rinanda Aprillya Maharani, tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Airlangga. Cô cao 1,7 m, số đo hình thể là 79-62-92 cm. Từ năm 2018 đến nay, cô triển khai nhiều chương trình giáo dục cộng đồng, giúp các làng quê bị lãng quên trở thành điểm đến du lịch giàu bản sắc.
Phần thi của Rinanda Aprillya Maharani.
Luisa Victoria Malz, người Đức, là nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu. Cô mang hai dòng máu Brazil và Đức, có gương mặt quyến rũ, cao 1,71 m, số đo ba vòng lần lượt là 86-61-91 cm.
Hoa hậu Ấn Độ Mehak Dhingra, 19 tuổi, đang theo học chuyên ngành Thời trang, Truyền thông đại chúng và Tâm lý học. Cô còn có đam mê về khiêu vũ. Mehak cao 1,76 m, số đo hình thể 81-63-94 cm.
Người đẹp bắt đầu thi sắc đẹp từ năm 16 tuổi, xem đây là nền tảng để trao quyền cho phụ nữ và lan tỏa những giá trị tích cực.
Người đẹp Thái Lan Narumon Phimphakdee có chiều cao 1,83 m, số đo hình thể 91-61-93 cm. Cô lớn lên trong gia đình làm nông, từng vượt qua khó khăn tài chính để trở thành người mẫu có tiếng. Trong quá khứ, cô bị bạn bè chế giễu về chiều cao, làn da ngăm nhưng dần xem đó là ưu điểm để tạo nên sự khác biệt.
Francia Montserrat Cortés Sandoval 26 tuổi, người Mexico. Cô cao 1,73 m, số đo hình thể 92-66-101 cm. Cô là doanh nhân, tư vấn kinh doanh và MC truyền hình. Người đẹp có nền tảng học vấn tốt, có bằng Kinh doanh Quốc tế và Thạc sĩ Quản trị Marketing.
Francia hiện là nhà sáng lập một thương hiệu chăm sóc da. Cô cũng phát triển nền tảng Potenciando Estrellas - nơi tổ chức các khóa học và chương trình truyền cảm hứng về phát triển bản thân, giáo dục và định hướng mục tiêu sống.
Anna Blanco, người đẹp Venezuela, là ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu. Cô cao 1,82 m, số đo hình thể lần lượt là 86-61-98 cm.
Cô từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada). Sự đa tài và giàu trải nghiệm khiến mỹ nhân nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật tại Miss Charm 2025.
Det Sreyneat, 24 tuổi, là diễn viên, người mẫu thời trang, vũ công truyền thống của Campuchia. Người đẹp cao 1,68 m, số đo ba vòng 80-64-92 cm. Hiện cô theo học ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Quốc tế Phnom Penh.
Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) là cuộc thi nhan sắc do người Việt sáng lập, công bố năm 2019, hướng đến quảng bá văn hóa, du lịch và hoạt động giáo dục. Mùa thi năm nay khởi động vào cuối tháng 11, có gần 40 thí sinh trên thế giới tham gia.
Những ngày qua, thí sinh trải nghiệm văn hóa miệt vườn Tây Nam Bộ, thưởng thức phở, cà phê. Chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 12/12 ở TP HCM, đương kim hoa hậu Rashmita Rasindran, người Malaysia, sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp