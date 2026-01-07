Mai mini chơi Tết giá vài chục nghìn đồng

Giá giảm 20% so với năm ngoái, mỗi chậu mai mini hiện chỉ 60.000-80.000 đồng giúp nhà vườn tiêu thụ mạnh trong bối cảnh thị trường hoa Tết chưa khởi sắc.

Ông Huỳnh Quang Anh, chủ một vườn mai mini tại Bến Tre cũ (nay thuộc Vĩnh Long), cho biết năm nay ông đưa ra thị trường khoảng 10.000 chậu mai mini, giá 80.000 đồng một chậu. Mức này giảm 20.000 đồng mỗi chậu so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông, thời tiết thuận lợi giúp mai sinh trưởng tốt, trong khi nhiều nhà vườn cùng mở rộng diện tích trồng, nguồn cung dồi dào hơn nên buộc giá bán phải điều chỉnh để cạnh tranh. Hiện khoảng 1.500 chậu mai mini vườn nhà ông Anh đã được thương lái đặt mua, nhưng ông kỳ vọng sức tiêu thụ sẽ tăng dần dịp cận Tết nhờ giá rẻ.

Ghi nhận thị trường cây cảnh Tết năm nay cho thấy mỗi chậu mai mini cao 40-50 cm có giá phổ biến 60.000-80.000 đồng. Sản lượng loại mai này tăng khoảng 20-30% so với năm ngoái, giúp sức tiêu thụ cải thiện dù thị trường chung mới vào đầu vụ, chưa sôi động.

Cây mai mini tại vườn nhà ông Quang Anh, Bến Tre cũ. Ảnh: Quang Anh

Mai mini bán trên thị trường Tết chủ yếu là mai ghép, gốc nhỏ, dáng đơn giản, không đặt nặng tuổi cây hay thế dáng. Phân khúc này hướng tới người mua cần một chậu hoa nở đúng Tết, giá vừa túi tiền hơn là thú chơi mai lâu năm. Cây thấp, gọn, trồng trong chậu nhựa nhẹ, phù hợp đặt ở bậc cửa, góc bếp hoặc bàn thờ nhỏ trong không gian hẹp.

Ông Lành, một chủ vườn tại Vĩnh Long, cho biết sau mùa Tết năm ngoái bán hết hàng sớm, năm nay ông chủ động tăng cung và thay đổi cách bán cây mai mini. Thay vì giữ giá 110.000 đồng một cây, ông chuyển sang bán theo gói (combo ) 2-4 cây với mức rẻ hơn. Khách mua chủ yếu từ TP HCM và miền Bắc.

"Bán theo combo giúp vườn đẩy hàng nhanh, khoảng 2.500 cây đã được tiêu thụ", ông nói.

Không chỉ nhà vườn lớn, nhiều hộ trồng mai tại Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh) và Đồng Tháp cũng đẩy mạnh bán mai mini qua các nền tảng online. Một số nơi chào giá chỉ 50.000-60.000 đồng một cây, mua số lượng lớn giá càng giảm. Theo các nhà vườn, mai mini dễ trồng, lại tập trung vào phân khúc bình dân nên khi sức mua suy yếu, việc hạ giá là cách để hộ trồng giải phóng hàng.

Mai được tỉa lá để chuẩn bị cho nụ nở hoa ở nhà vườn Bến Tre cũ. Ảnh: Quang Anh

Trái ngược với phân khúc bình dân, thị trường mai tầm trung và mai cổ thụ vào vụ Tết 2026 chậm hơn. Nhà vườn cũng hạn chế đưa cây ra chợ sớm để giảm chi phí và rủi ro. Cây mai tầm trung được các vườn bán quanh 1-5 triệu đồng, trong khi loại cổ thụ, lâu năm có giá từ 10 triệu đồng trở lên được họ chuyển sang cho thuê.

Ông Hải, một nhà vườn lâu năm, cho biết đang chuẩn bị khoảng 100 chậu mai gốc lớn để phục vụ khách thuê dịp Tết. Theo ông, cho thuê giúp hạn chế áp lực bán trong bối cảnh sức mua yếu, dù lợi nhuận không cao.

Một cây mai gốc lớn trị giá vài trăm triệu đồng, tiền thuê mỗi mùa Tết khoảng 30-50 triệu đồng, chưa kể chi phí chăm sóc, vận chuyển và rủi ro cây suy yếu nếu khách chăm không đúng cách.

Tại TP HCM, thị trường hoa Tết đã khởi động sớm. Cúc mâm xôi hiện có giá 180.000-200.000 đồng một chậu, cúc Hàn Quốc 140.000-160.000 đồng. Các tiểu thương cho biết lượng hàng về phố chủ yếu để thăm dò thị trường. Người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn khi chi tiền cho các sản phẩm giá trị cao, trong khi mưa trái mùa và chi phí chăm sóc tăng có thể tiếp tục tác động đến nguồn cung và giá khi Tết Nguyên đán đến gần.

Thi Hà