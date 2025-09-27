Mai Hoa - người mẫu cao 1,84 m ở Vietnam’s Next Top Model

Trong top 6 đi đến chặng cuối, Mai Hoa từng hai lần giành chiến thắng thử thách. Cô nhận nhiều lời khen về hình thể tốt, phong độ ổn định.
Giám khảo nhận xét về Mai Hoa trong thử thách chụp ảnh lấy cảm hứng thập niên 1930 với điệu nhảy swing tại tập 8.
Lại Mai Hoa có gương mặt sáng, số đo ba vòng 83-65-96 cm. Cô hiện là sinh viên Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Người đẹp catwalk tại chương trình.
Ban giám khảo đánh giá cao về khả năng xử lý tình huống của thí sinh. Càng về cuối, cô thể hiện sự bứt phá, tạo bất ngờ cho khán giả. "Mai Hoa rất biết lắng nghe, tiếp thu và tỏa sáng đúng lúc", host Thanh Hằng nhận xét.
Cô thực hiện video chủ đề hòa bình trong tập hướng đến Quốc khánh 2/9.
Mai Hoa (phải) trong thử thách trình diễn đôi trên sàn runway dốc, uốn lượn.
Các thí sinh nhận xét Mai Hoa mang đến năng lượng vui vẻ, tạo thiện cảm tại hậu trường tập luyện, thực hiện thử thách.
Lại Mai Hoa từng thắng Top Model Online - vòng tuyển chọn thí sinh Vietnam's Next Top Model mùa thứ chín.
"Nhiều người nghĩ tôi được vào nhà chung là nhờ chiều cao nổi trội. Tuy nhiên, tôi muốn cho khán giả thấy mình có nhiều tố chất để theo đuổi nghề lâu dài, chuyên nghiệp", người mẫu nói.
Mai Hoa có kinh nghiệm sân khấu, nhiều lần sải bước tại sự kiện của làng mốt.
Tại Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam 2024 và 2025, cô trúng hàng loạt show diễn.
Cô biến hóa phong cách trong nhiều bộ ảnh.
Mai Hoa cùng các thí sinh tiếp tục trải qua hai thử thách trước khi xác định top 3 tranh tài tại chung kết, diễn ra vào ngày 12/10 ở TP HCM.
Thí sinh ở hậu trường chụp hình hồi giữa năm.
Chương trình trở lại sau tám năm ngưng sản xuất. Từ hàng nghìn hồ sơ, sau vòng casting hồi tháng 6, ban giám khảo chọn top 15 vào nhà chung. Họ sẽ lần lượt tham gia thử thách để tìm ra quán quân, nhận phần thưởng 300 triệu đồng. Người chiến thắng còn có cơ hội sải bước tại sàn diễn Tuần thời trang quốc tế ở Anh, Pháp, Italy, đồng thời xuất hiện trên trang bìa một tạp chí thời trang uy tín.
Vietnam's Next Top Model được mua bản quyền từ show Next Top Model của Mỹ, do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập, sản xuất mùa đầu tiên vào năm 2010. Qua tám mùa, chương trình tìm ra nhiều gương mặt thành danh trong làng mốt như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Ngọc Châu, Mâu Thủy, H'Hen Niê, Hương Ly, Nguyễn Hợp, Nguyễn Oanh, Kim Dung. Sau mùa giải "all star" (quy tụ thí sinh gây chú ý qua các năm) vào năm 2017, chương trình gián đoạn, gần đây mới khởi động trở lại.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật, ban tổ chức cung cấp