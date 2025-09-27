Mai Hoa - người mẫu cao 1,84 m ở Vietnam’s Next Top Model

Lại Mai Hoa từng thắng Top Model Online - vòng tuyển chọn thí sinh Vietnam's Next Top Model mùa thứ chín.

"Nhiều người nghĩ tôi được vào nhà chung là nhờ chiều cao nổi trội. Tuy nhiên, tôi muốn cho khán giả thấy mình có nhiều tố chất để theo đuổi nghề lâu dài, chuyên nghiệp", người mẫu nói.