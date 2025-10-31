Hà NộiVừa đi xe máy vừa sử dụng điện thoại người đàn ông bị mắc vào xe bên cạnh và ngã lăn ra đường, hôm 30/10 tại Hồ Tùng Mậu.

Mải dùng điện thoại, người đàn ông đi xe máy ngã lăn ra đường Video: Đức Trí

Tình huống giao thông: Trời mưa, đường đông ôtô xung quanh, nhiều người đi xe máy mặc áo mưa tầm nhìn hạn chế. Người đàn ông lái xe máy vừa đi vừa sử dụng điện thoại. Tay lái mắc vào xe máy bên cạnh chở hàng cồng kềnh, không kịp xử lý tình huống, người đàn ông ngã lăn ra đường vẫn trong tình trạng đang sử dụng điện thoại. Người đi xe máy có thể dựng xe đứng dậy sau va chạm.

Kỹ năng lái xe: Vừa đi xe máy vừa sử dụng điện thoại là hành vi nguy hiểm cho bản thân và những người đi đường khác do không tập trung quan sát đường. Nghị định 168/2024 quy định người đi xe máy sử dụng điện thoại sẽ bị phạt tiền 800.000 - 1.000.000 đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền lên đến 10-14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ