Mai Davika diện váy cưới kỷ niệm 10 năm thành lập Hacchic Couture

Mai Davika còn hội ngộ nhiều sao Việt như Lý Nhã Kỳ, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Bảo Thy, Phạm Quỳnh Anh...

Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà (ngoài cùng bên trái) đối lập phong cách tại sự kiện. Lan Khuê nói hạnh phúc khi hai đàn chị diện trang phục do cô thiết kế, chăm chú theo dõi chương trình từ đầu đến cuối. Cả ba đang làm giám khảo The New Mentor.