Minh tinh Thái Lan Mai Davika, đóng "Tình người duyên ma", tổ chức hôn lễ riêng tư với chú rể Ter Chantavit, ngày 9/11.

Theo MG Online, đôi diễn viên giữ bí mật về thời gian, địa điểm tổ chức tiệc cưới, chỉ mời gia đình và những người thân thiết nhất tham dự. Cô dâu chọn bộ đầm quây ngực, vải đắp ren. Vợ chồng khiêu vũ trong sự chúc mừng của bạn bè.

Mai Davika cưới Vợ chồng Mai Davika ngày cưới. Video: MG Online

Tài tử Ter Chantavit cầu hôn Mai Davika hồi tháng 6, minh tinh nói cô và bạn trai đều sẵn sàng bước sang chặng đường mới, bằng lòng cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, không có sự miễn cưỡng nào.

Còn Ter Chantavit cho biết nhờ Mai Davika bên cạnh, anh có thêm động lực để thực hiện những mục tiêu. Tài tử từng nói: "Cảm ơn em làm cho cuộc sống của anh trở nên trọn vẹn". Vợ chồng dự kiến sống cạnh căn nhà của mẹ Mai Davika, do cô muốn ở gần chăm nom mẹ. Hai người yêu nhau 7 năm trước khi thành hôn.

Ter Chantavit trang hoàng hoa cầu hôn người yêu. Ảnh: Instagram/Ter Chantavit

Cặp nghệ sĩ từng hợp tác trong phim Tình người duyên ma năm 2013, Mai đóng vai Nak - ma nữ xinh đẹp quyến luyến chồng, Ter Chantavit là đồng biên kịch phim. Bốn năm sau, họ tái hợp ở dự án Nhân cách trong em, đóng nhiều cảnh yêu đương.

Năm 2023, trang Thairaith công bố kết quả khảo sát thường niên "Nhân vật giải trí của năm", thu thập ý kiến từ hơn 300 nghệ sĩ Thái Lan. Ở hạng mục "Cặp tình nhân đẹp nhất", Mai Davika - Ter Chantavit dẫn đầu với 16,9% phiếu.

Bạn trai cầu hôn Mai Davika Ter Chantavit và Mai Davika thành vợ chồng sau 7 năm hẹn hò. Video: Instagram/Ter Chantavit

Ter Chantavit tên thật Chantavit Dhanasevi, được truyền thông Thái Lan đánh giá là ngôi sao tài năng. Anh từng học Đại học Chulalongkorn - trường danh giá nhất nước và tốt nghiệp thạc sĩ ở Australia. Giai đoạn 2001-2006, anh làm giảng viên ở Chulalongkorn.

Mai Davika tên thật Davika Hoorne, mang hai dòng máu Thái Lan - Bỉ. Từ sau phim Tình người duyên ma, cô được mệnh danh "Ma nữ đẹp nhất Thái Lan". Giới chuyên môn đánh giá cao diễn xuất của minh tinh trong loạt phim Vết sẹo cũ, Trở lại tuổi 20, Nhân cách trong em, Hẹn ước tình yêu. Người đẹp hoạt động sôi nổi ở làng mốt, thường được mời dự tuần thời trang, làm đại sứ, cộng tác với nhiều thương hiệu xa xỉ.

Như Anh (theo MG Online)