Mái che công trình đường sắt đổ sập xuống ôtô đang chạy

MalaysiaPhần mái che để ngăn các vật thể rơi xuống đường bị sập, nghi do xe cẩu chạm vào, đè trúng ôtô con vừa chạy tới.

Giàn giáo công trình đường sắt đổ sập xuống ôtô đang chạy Video: Sidchan, Bernamaradio, Bomba, Taman Sri Gombak

Khoảng 13h47 chiều 18/11, khá đông xe cộ chạy dọc đường vành đai hai gần động Batu, bang Selangor. Bất ngờ giàn giáo công trình đường sắt bị nghiêng và sập xuống giữa đường, đè trúng chiếc Suzuki Swift.

Nữ tài xế của chiếc xe con may mắn thoát nạn, được người dân hỗ trợ trước khi lực lượng cứu hộ đến nơi. Không có thương tích nào được báo cáo. Tai nạn xảy ra nghi do xe cẩu gần đó chạm vào mái che.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 19/11, Sở An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Selangor (DOSH) cho biết sự cố xảy ra trong quá trình kiểm tra độ dày lớp sơn của nhà thầu phụ. Điều tra sơ bộ cho thấy kết cấu này chỉ là mái che tạm thời để ngăn các vật thể rơi xuống đường và không được thiết kế để chịu được tải trọng va đập. Sở Công chính đã ra lệnh dỡ bỏ ngay lập tức phần kết cấu thép còn lại tại hiện trường để ngăn ngừa các sự cố tiếp theo.

Mỹ Anh (theo Star)