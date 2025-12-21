Mải bám đuôi, ôtô đâm xe trước vì cú phanh gấp

Hà NộiXe con màu bạc chuyển hướng đột ngột không xi-nhan, khiến xe làn trái phanh gấp, xe phía sau bám sát đuôi nên va chạm.

Xe con đánh lái không xi-nhan khiến hai xe khác vạ lây Video: Dương Tài

Tình huống giao thông: Tối 20/12 tại đường Võ Nguyên Giáp (xã Đông Anh), xe con màu bạc đi phía trước ở làn giữa bất ngờ chuyển hướng về bên trái nhưng không có tín hiệu xi-nhan trước đó. Sự việc khiến một xe đang di chuyển ở làn bên trái giảm tốc độ đột ngột để tránh va chạm, xe phía sau đi nhanh, bám sát đuôi và không phanh kịp nên đã tông vào xe phía trước.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện cần giữ đủ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông, nhằm có thể phản ứng kịp thời với các tình huống bất ngờ. Bên cạnh đó, trước khi chuyển hướng hoặc chuyển làn, tài xế cần dùng xi-nhan và quan sát thật kỹ rồi mới đánh lái.

Phạm Hải