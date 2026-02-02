Mai anh đào nhuộm hồng giảng đường Đại học Đà Lạt

Trường Đại học Đà Lạt những ngày cuối năm như khoác lên mình "màu áo rực rỡ sắc xuân" khi hoa mai anh đào nở thắm khắp khuôn viên.
Sinh viên "check-in" ở cây mai anh đào trước văn phòng nhà trường. Hồng Thắm, học năm thứ ba khoa Luật, nói rất hào hứng đến trường mỗi mùa hoa mai anh đào nở.
"Tụi em tranh thủ chụp để sau này ra trường thêm kỷ niệm để nhớ về nhau", Thắm chia sẻ.
Hoa anh đào trong khuôn viên trường Đại học Đà Lạt bắt đầu bung nở từ cuối tháng 1, kéo dài đến Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trước khi về quê nghỉ Tết, nhiều sinh viên ghi lại khoảnh khắc cùng bạn bè, người thân.
Nữ sinh tạo dáng trên con đường đến lớp.
Một góc sân bóng với sắc mai anh đào phía trên đỉnh đồi của nhà trường.
Thầy Phan Anh, giảng viên, thấy Đà Lạt có nhiều loại hoa nhưng mai anh đào luôn mang đến cho thầy trò những cảm xúc đặc biệt.
"Khi thấy hoa nở, nhiều cựu sinh viên đang ở xa lại nhớ trường, nhớ lớp và nhờ mình chụp ảnh để gửi cho xem", thầy kể.
Thầy và trò môn Giáo dục quốc phòng chụp ảnh kỷ niệm dưới tán mai anh đào.
Phan Anh - Phước Tuấn