Mai anh đào bung sắc đón xuân ở Đà Lạt

Cuối tháng 12/2025, vùng ngoại ô Đà Lạt vào mùa mai anh đào nở. Đồi chè Cầu Đất, cách trung tâm Đà Lạt 20 km, một trong những điểm đầu tiên ghi nhận hoa nở. Theo người dân địa phương, mùa hoa ở đồi chè năm nay nở sớm hơn 10-15 ngày so với năm trước. Hoa nở sớm do đợt lạnh trong những tháng cuối năm 2025, kích thích cây rụng lá và ra nụ sớm.
Anh Cao Kỳ Nhân, nhiếp ảnh gia tại TP HCM, ghé đồi chè vào hai ngày cuối năm 2025, ghi lại cảnh rừng hoa khoe sắc đầu mùa. Anh Nhân từng đến đây 4 năm trước, lần trở lại này khiến anh bất ngờ với nhiều cây cao hơn 7 m, tán xòe rộng, hoa nở dày, "tạo khung cảnh rực rỡ và nên thơ hơn".
Theo anh Nhân, nhiều điểm khác như Mộng Đào Nguyên, các quán cà phê, tuyến đường trung tâm, hoa anh đào cũng bung nở.
"Hoa ở Cầu Đất hấp dẫn khách nhất vì tạo thành khung cảnh rộng lớn khác biệt", anh Nhân nói.
Đồi chè rộng khoảng 200 ha, ở độ cao hơn 1.600 m so với mực nước biển. Triền đồi thoải, phủ kín chè ô long, xen kẽ các con đường nhỏ, trụ điện gió. Các cụm mai anh đào được trồng rải rác từ 30 năm trước.
Mai anh đào Đà Lạt năm nay ra hoa vào thời điểm thời tiết thuận lợi. Ban ngày trời nắng nhẹ, nhiệt độ khoảng 21-23 độ C, sáng sớm và chiều tối trời se lạnh, 13-14°C. Theo anh Nhân, du khách nên đến đồi chè Cầu Đất chụp ảnh vào tầm 7h hoặc chiều muộn, lúc ánh nắng dịu, sương tan dần, nắng xiên nhẹ, giúp sắc hoa lên màu rõ và khung cảnh có chiều sâu.
Khu vực đồi chè Cầu Đất mở cửa cho khách vào tham quan, ngắm hoa, chụp hình miễn phí. Khách có thể thuê xe máy hoặc ôtô từ trung tâm Đà Lạt theo tuyến Quốc lộ 20 - Xuân Trường - Cầu Đất, khoảng 45-60 phút tùy phương tiện.
Ngoài ngắm mai anh đào, du khách có thể đến từ sáng sớm để săn mây, đi dạo, tham quan nhà máy trà cổ và tìm hiểu quy trình sản xuất chè tại Cầu Đất.
Mai anh đào trồng ở đồi chè Cầu Đất thuộc loài thân gỗ, cao 5-7 m, tán rộng 3-5 m. Thân cây to, cao, giống cây đào ở vùng núi miền Bắc nhưng hoa có 5 cánh và nhụy gần giống hoa mai ở miền nam. Chu kỳ mai anh đào thường kéo dài khoảng 6-8 tuần từ khi nở lác đác đến khi rụng hết.
Mai Phương
Ảnh: Cao Kỳ Nhân