Mai anh đào bung nở khắp phố núi Đà Lạt

Những ngày sát Tết, mai anh đào, loài hoa đặc trưng của mùa xuân xứ cao nguyên, nở hồng rực khắp các con phố từ trung tâm ra đến ngoại ô Đà Lạt.

Ngọn đồi ở khu vực Xuân Thọ ngập tràn mai anh đào. Cụ Hùng, 85 tuổi, người địa phương, cho biết những gốc hoa này được trồng cách đây chừng 5 đến 10 năm trong vườn, trước hiên nhà.