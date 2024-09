'Mái ấm Hoa Hồng lợi dụng việc từ thiện nhân đạo'

Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi khẳng định vụ việc bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng là hành vi vi phạm, có dấu hiệu lợi dụng hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Trả lời tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 7/9, ông Hồi cho biết việc nhiều trẻ bị bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng (quận 12, TP HCM) "có liên quan đến công tác quản lý". Cơ sở này hoạt động vượt công suất hơn 100% nhưng thanh tra, kiểm tra chưa xử lý. "Đây không phải cơ sở tự phát mà được Quận 12 cấp phép hoạt động. Khi vụ việc xảy ra, cơ sở này đang chăm sóc 86 cháu, trong khi chỉ được cấp phép 35 cháu", ông nói.

Sau khi vụ việc được phát hiện, hầu hết trẻ được đưa về ba cơ sở bảo trợ xã hội công lập để chăm sóc, hai cháu được gia đình đón về. Hiện Mái ấm Hoa Hồng đã bị thu hồi giấy phép.

Theo Thứ trưởng Hồi, việc xây dựng các mái ấm và cơ sở tự nguyện chăm sóc trẻ em trên cả nước đều được khuyến khích. Tuy nhiên, pháp luật nghiêm cấm làm thiện nguyện để trục lợi cũng như bạo hành trẻ em. Sau vụ việc này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các địa phương sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát cơ sở chăm sóc trẻ trên cả nước.

Những cơ sở chưa có giấy phép sẽ bị dừng hoạt động. Nơi chưa đủ tiêu chí sẽ phải hoàn thiện để được chăm sóc trẻ. Công nghệ cũng sẽ được ứng dụng để giám sát liên tục việc chăm sóc trẻ em tại các mái ấm.

Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi trả lời tại họp báo Chính phủ, chiều 7/9. Ảnh: Nhật Bắc

Mái ấm Hoa Hồng do bà Giáp Thị Sông Hương, 50 tuổi, quê Bắc Giang, là người đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý. Mái ấm được truyền thông là nơi "cưu mang các thai phụ, người già có hoàn cảnh khó khăn; sinh viên học sinh mang thai ngoài ý muốn...". Trên Facebook, YouTube có nhiều video giới thiệu về cơ sở này và kêu gọi từ thiện.

Cơ sở có 12 nhân viên bảo mẫu và hai lái xe. Các bảo mẫu tại đây chăm sóc 86 trẻ mồ côi sơ sinh đến vài tuổi (vượt quá số lượng cho phép 47 trẻ). Tuy nhiên, họ thường xuyên bạo hành các bé với các hành vi như xách tay chân, ném, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp...

Hai ngày trước, bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền bị cảnh sát bắt tạm giam về tội Hành hạ người khác. Làm việc với cơ quan điều tra, những phụ nữ này thừa nhận trong quá trình chăm sóc trẻ mồ côi đã nhiều lần đánh để "các cháu sợ, không quấy phá".

Theo thượng tá Hoàng Đình Thạch, Phó trưởng Công an quận 12, đơn vị đang phối hợp Công an TP HCM làm rõ "nhiều vấn đề" trong công tác quản lý của mái ấm. Chính quyền địa phương đã kiểm tra, bước đầu nhận thấy cơ sở này "có sự đối phó". Tại thời điểm kiểm tra, Mái ấm Hoa Hồng có 15 bé dưới một tuổi; 37 bé 1-3 tuổi; 31 bé học mầm non bên ngoài; 3 bé đang nằm bệnh viện.