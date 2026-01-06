Maguire tri ân Amorim

AnhTrung vệ Harry Maguire là cầu thủ Man Utd đầu tiên lên tiếng sau khi Ruben Amorim bị sa thải, gửi lời cảm ơn và chúc HLV người Bồ Đào Nha thành công trong chặng đường tiếp theo.

Trên Instagram Story, Maguire đăng ảnh bắt tay Amorim trên sân cùng thông điệp: "Cảm ơn thầy vì tất cả. Chúc thầy mọi điều tốt đẹp trong tương lai".

Harry Maguire gửi lời chúc tới HLV Ruben Amorim.

Maguire đang phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương cơ và mới có ba lần đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này. Dù vậy, trung vệ 32 tuổi vẫn để lại dấu ấn với bàn thắng quyết định giúp Man Utd thắng Liverpool 2-1 ngay tại Anfield ngày 19/10.

Mùa 2024-2025, từ khi Amorim tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford tháng 11/2024, Maguire thi đấu ấn tượng và thậm chí được đôn lên đá tiền đạo trong một số trận bế tắc, nhờ khả năng không chiến vượt trội.

Trung vệ người Anh ghi 4 bàn trên mọi đấu trường mùa trước, và tất cả đều quan trọng. Đầu tiên là bàn ấn định tỷ số trong trận thắng Ipswich Town 3-2 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh. Tiếp theo là bàn gỡ hòa 3-3 trước Porto ở lượt hai Europa League. Sau đó, anh đánh đầu ghi bàn ở phút bù cuối trong thế việt vị, trong trận thắng Leicester City 2-1 ở vòng bốn Cup FA. Bàn đáng nhớ nhất là tình huống trung vệ 33 tuổi đánh đầu lập công ở phút bù hiệp phụ thứ hai, giúp Man Utd thắng ngược Lyon 5-4 ở lượt về tứ kết Europa League.

Mason Mount (phải) bắt tay HLV Ruben Amorim sau khi rời sân trận Man Utd thắng Sunderland 2-0 trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 4/10/2025. Ảnh: AP

Sau Maguire, đến lượt Mason Mount gửi lời chúc tới Amorim. "Cảm ơn thầy. Chúc thầy và các cộng sự mọi điều tốt đẹp trong tương lai", tiền vệ người Anh viết.

Thông điệp của Mount cho thấy đội ngũ trợ lý của Amorim nhiều khả năng không tiếp tục ở lại Old Trafford. Các cộng sự thân cận của Amorim gồm Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro, Jorge Vital và Paulo Barreira đều gia nhập Man Utd khi HLV người Bồ Đào Nha kế nhiệm Erik ten Hag.

Tuy nhiên, toàn bộ ê-kíp này đã rời CLB chỉ hơn một ngày sau khi Amorim công khai yêu cầu được trao thêm quyền hạn, trong bối cảnh bất đồng với ban lãnh đạo liên quan đến kế hoạch chuyển nhượng.

Ama Mainoo - chị gái của Kobbie Mainoo - đăng tải hình ảnh nữ rapper Yung Miami với nụ cười rạng rỡ.

Trong khi đó, Ama Mainoo - chị gái của Kobbie Mainoo - đăng tải trên Instagram hình ảnh nữ rapper Yung Miami với nụ cười rạng rỡ, được xem như phản ứng hả hê trước thông tin Man Utd sa thải Amorim.

Trong thời gian Amorim nắm quyền tại sân Old Trafford, việc Mainoo ít được sử dụng là một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất. Tiền vệ trưởng thành từ học viện Man Utd từng bùng nổ dưới thời Erik ten Hag, ghi bàn trong trận chung kết Cup FA 2024 và cùng tuyển Anh dự Euro 2024. Tuy nhiên, kể từ khi Amorim nắm quyền và sử dụng sơ đồ ba hậu vệ, Mainoo gần như biến mất khỏi đội hình chính do Bruno Fernandes thường xuyên được kéo xuống chơi thấp ở hàng tiền vệ.

Việc không được đá chính trận nào tại Ngoại hạng Anh mùa này khiến Mainoo hụt hơi trong cuộc cạnh tranh suất lên tuyển, thậm chí bị HLV Thomas Tuchel bỏ qua. Điều đó làm dấy lên khả năng tiền vệ 20 tuổi tìm đường rời Old Trafford theo dạng cho mượn, với Napoli là điểm đến tiềm năng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Jordan Mainoo-Hames xuất hiện trên khán đài Old Trafford với chiếc áo in dòng chữ "Free Kobbie Mainoo". Ảnh: PA

Căng thẳng từng bộc lộ ra công khai khi anh trai của Mainoo, Jordan Mainoo-Hames, xuất hiện trên khán đài Old Trafford với chiếc áo in dòng chữ "Free Kobbie Mainoo" (Hãy giải thoát cho Mainoo). Amorim sau đó lên tiếng chỉ trích một bộ phận cầu thủ trẻ có tâm lý "được quyền đòi hỏi", nhưng khẳng định không quy trách nhiệm cho tiền vệ người Anh.

Trong bối cảnh Darren Fletcher được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền và nhiều khả năng chuyển Man Utd sang sơ đồ 4-3-3, tương lai của Mainoo được kỳ vọng sẽ rẽ sang hướng tích cực hơn trong phần còn lại của mùa giải.

