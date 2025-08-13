Maguire: 'Man Utd đã không thích nghi được với Ronaldo'

Trung vệ Harry Maguire cho rằng Cristiano Ronaldo đã giận dữ vì Man Utd không thể thích nghi được với siêu sao Bồ Đào Nha thời 2021-2022.

Trong buổi trò chuyện với cựu trung vệ Rio Ferdinand trên YouTube, Maguire nhớ lại mùa giải 2021-2022, khi Ronaldo trở về Old Trafford sau 12 năm xa cách.

"Chúng tôi không thể tìm ra cách chơi hợp lý khi có anh ấy trong đội", trung vệ 32 tuổi nói. "Ronaldo đã chơi tốt, ghi rất nhiều bàn thắng, với những con số điên rồ. Man Utd chơi tệ nhưng anh vẫn ghi bàn. Điều đó cho thấy Ronaldo giỏi thế nào".

Ronaldo (trái) và Maguire trong trận Man Utd gặp Atalanta trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng bảng Champions League tối 20/10/2021. Ảnh: AP

Maguire là đội trưởng Man Utd, trong thời gian Ronaldo thi đấu cho đội bóng lần hai. Ở mùa giải 2021-2022, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi tới 24 bàn trong 38 trận, nhưng "Quỷ Đỏ" trắng tay và hai lần phải thay HLV. Mùa sau đó, Ronaldo và HLV Erik ten Hag có những bất đồng, và anh chỉ ghi ba bàn trong 16 trận.

Theo Maguire, Man Utd có những vấn đề chiến thuật khi Ronaldo trở lại, nhưng cũng khẳng định nguyên nhân không xuất phát từ tiền đạo đàn anh. "Lý do là các cầu thủ và chiến thuật xoay quanh Ronaldo không được vận hành hiệu quả", Maguire nói thêm. "Chúng tôi không biết khi nào nên áp sát, gây áp lực cho đối thủ, và khi nào cần giữ đúng vị trí. Ronaldo bực bội và thất vọng vì Man Utd không thích nghi được với anh ấy".

Ronaldo gia nhập Man Utd lần đầu vào hè 2003. Trước khi rời đi năm 2009 để khoác áo Real Madrid với giá 97 triệu USD kỷ lục thế giới lúc đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi 118 bàn qua 292 trận, cùng Man Utd đoạt chín danh hiệu, trong đó có một chức vô địch Champions League, ba Ngoại hạng Anh.

Ronaldo trở lại Man Utd hè 2021, khi đội bóng về nhì Ngoại hạng Anh mùa trước đó. Người hâm mộ chào đón anh nồng nhiệt và kỳ vọng đây sẽ là mảnh ghép cuối giúp đội bóng cạnh tranh chức vô địch. Nhưng ở mùa 2021-2022, Man Utd bị loại ở vòng 1/8 Champions League, và chỉ đứng thứ sáu Ngoại hạng Anh.

Mối quan hệ giữa Ronaldo và Man Utd trở nên căng thẳng đầu mùa 2022-2023. Tiền đạo sinh năm 1985 muốn rời đi để khoác áo một CLB có suất dự Champions League và hội quân muộn ba tuần. Từ đó, anh mất suất đá chính và nhiều lần mâu thuẫn với HLV mới được bổ nhiệm Ten Hag, thậm chí từng từ chối vào sân những phút cuối rồi bỏ về sớm ở trận gặp Tottenham.

Trước khi hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2022, Ronaldo công khai chỉ trích Ten Hag và Man Utd trong cuộc trò chuyện dài 90 phút trên chương trình Piers Morgan Uncensored. Hơn một tuần sau, anh và CLB đồng thuận chấm dứt hợp đồng sớm nửa năm, khép lại lần tái hợp không có danh hiệu.

Ronaldo thi đấu trong trận Al Nassr gặp Al Ahli ở Saudi Pro League ngày 15/3/2024. Ảnh: Reuters

Mối quan hệ cá nhân giữa Ronaldo và Maguire cũng từng gây chú ý. Theo Telegraph, trong phòng thay đồ, tiền đạo sinh năm 1985 thường nhìn đi chỗ khác mỗi khi Maguire lên tiếng. Maguire dường như không tạo được ảnh hưởng của một đội trưởng với Ronaldo. Kể từ khi trở lại, CR7 chỉ hai lần đeo băng đội trưởng Man Utd. Lần đầu tháng 1/2022 gặp Wolverhampton, và lần hai tháng 11/2022 gặp Aston Villa.

Sau khi rời Man Utd, Ronaldo gia nhập Al Nassr của Arab Saudi, và hưởng lương cao nhất lịch sử - được cho là lên tới 200 triệu USD nếu tính thêm các khoản tài trợ và quảng cáo. Trong hai năm rưỡi ở đó, tiền đạo 40 tuổi đã ghi 99 bàn, kiến tạo 19 bàn khác, trong 111 trận trên mọi đấu trường.

Hè này, Ronaldo thông báo ký hợp đồng mới với Al Nassr có thời hạn tới 2027. Mức lương của anh giảm 7,5% so với hợp đồng cũ, nhưng đổi lại là cổ phần của đội bóng.

Hoàng An tổng hợp