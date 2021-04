Maguire giúp Anh thắng trận thứ ba liên tiếp

Trung vệ Harry Maguire ghi bàn quyết định giúp Anh hạ Ba Lan 2-1, làm nên trận thắng thứ ba ở vòng loại World Cup.

Bàn thắng: Kane pen 19', Maguire 85' - Moder 58'

Maguire trở thành người hùng khi vô lê ghi bàn trong vòng cấm ở phút 85. Thủ môn Wojciech Szczesny và đám đông hậu vệ như đứng chôn chân trước cú sút căng vào giữa khung thành.

Kane tận dụng tốt cơ hội bằng cú vô lê quyết đoán. Ảnh: PA.

Trước đó, ở phút 19, Anh vượt lên lần đầu nhờ quả phạt đền của Harry Kane. Tiền đạo mang áo số 9 lập công sau khi Raheem Sterling bị đốn ngã trong vòng cấm.

Bàn mở tỷ số là bàn thứ mười từ phạt đền của Kane cho tuyển Anh, một kỷ lục mới. Kỷ lục cũ là chín bàn, thuộc về cựu tiền vệ Frank Lampard.

Kane cũng đã có bàn thứ 34 trên đấu trường quốc tế, đứng thứ sáu trong danh sách những tuyển thủ Anh ghi bàn nhiều nhất. Wayne Rooney vẫn dẫn đầu với 53 bàn.

Kane (trái) phá kỷ lục phạt đền của Lampard.

Do vắng Lewandowski, tiền đạo chủ lực phải nghỉ thi đấu do chấn thương, Ba Lan không còn tự tin như trước. Họ chỉ ghi bàn nhờ một tình huống may mắn. Sau pha mất bóng của John Stones ngay trước vòng cấm, Moder bật tường với Milik, rồi sút vào góc cao gỡ hòa.

Sau bàn gỡ bất ngờ, Ba Lan tập trung phòng ngự với mục tiêu giữ điểm. Tuy nhiên, quyết tâm chiến thắng đã giúp Anh vượt lên lần thứ hai. Stones lập công chuộc tội bằng cú đánh đầu trả bóng trong vòng cấm sau quả phạt góc, tạo điều kiện cho Maguire ghi bàn quyết định.

Sau trận thắng Ba Lan, Anh dẫn đầu bảng I vòng loại World Cup với chín điểm tuyệt đối. Họ nhiều hơn hai điểm so với đội xếp thứ hai Hungary. Trước đó, Anh đã thắng San Marino 5-0 và Albania 2-0.

Thanh Quý