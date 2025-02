Maguire ghi bàn việt vị, giúp Man Utd thắng phút cuối

AnhTrung vệ Harry Maguire đánh đầu ghi bàn ở phút bù cuối trong thế việt vị nhưng không có VAR, giúp Man Utd hạ Leicester City 2-1 ở vòng 4 Cup FA.

Phút bù thứ ba hiệp hai, tiền vệ Bruno Fernandes đá phạt từ bên trái về cột hai cho Maguire lao xuống đánh đầu đập đất về góc xa để ấn định thắng lợi 2-1. Trung vệ 31 tuổi đã việt vị, nhưng trọng tài biên không căng cờ và VAR cũng chỉ được đưa vào Cup FA từ vòng 5. Vì thế, bàn thắng của Maguire vẫn được công nhận.

Cú đánh đầu thành bàn quyết định của Maguire. Ảnh: AP

Sau khi Maguire ghi bàn, cựu quản lý trang phục cầu thủ Man Utd, Albert Morgan quay sang nói gì đó với cựu HLV Alex Ferguson, khiến ông cười tươi. Trong 26 năm dưới trướng Ferguson, "Quỷ Đỏ" đã thắng hàng chục trận nhờ những bàn thắng như vậy, trong thời gian được gọi là "Fergie Time". "Dù Man Utd đang ở vào tình trạng nào, họ luôn biết cách ghi bàn thắng phút cuối", báo Anh Telegraph bình luận.

Maguire từng nổi giận ở vòng 3, khi anh bị thổi phạt đền ở pha tranh chấp với Kai Havertz trong cấm địa, mà không có VAR để can thiệp. Lần này, tình huống đảo ngược với trung vệ tuyển Anh. Có điều trong cả hai tình huống, trọng tài chính đều mắc sai lầm. Nếu không, hai đội sẽ phải đá thêm hiệp phụ và luân lưu để phân thắng bại.

Tình huống Maguire việt vị trước khi ghi bàn nhưng trọng tài biên không căng cờ. Ảnh: chụp màn hình

Truyền thông Anh cũng cho rằng Leicester kém may khi thất bại theo cách như vậy. Sau trận, HLV Ruud van Nistelrooy vào sân an ủi những cầu thủ đội khách thất vọng ra mặt. Khi bước vào đường hầm, ông cũng được khán giả Old Trafford vỗ tay tán thưởng. Nhưng HLV người Hà Lan sẽ không thể hài lòng với thất bại như vậy.

Đây là trận thua đầu tiên của Van Nistelrooy trên sân Old Trafford, kể từ khi làm HLV. Ông có lẽ không ngờ Leicester City phải chịu kết cục như vậy, bởi đội khách chơi tốt hơn trong hiệp một. Họ cũng dẫn trước nhờ cú đánh đầu bồi cận thành của tiền vệ Bobby De Cordova-Reid ở phút 42. Trong khi, Man Utd chỉ dứt điểm được hai lần ở 45 phút đầu, và đều không có gì nguy hiểm.

Đầu hiệp hai, HLV Ruben Amorim đưa Alejandro Garnacho vào thay tân binh Patrick Dorgu, đem lại kết quả tích cực. Chính Garnacho sau đó được chọn làm cầu thủ hay nhất trận, với những pha rê dắt mang tính quấy phá. Bàn gỡ hòa của Joshua Zirkzee cũng có công của tiền đạo người Argentina, khi anh đẩy bóng qua người bên trái rồi tạt sệt cho Rasmus Hojlund sút trúng trung vệ Wout Faes bật ra. Tiền đạo Hà Lan có mặt đúng lúc để đá bồi vào lưới trống.

Joshua Zirkzee mừng bàn gỡ hòa 1-1 cho Man Utd. Ảnh: Apl

Dù thắng, Man Utd vẫn chưa đem lại sự yên tâm cho người hâm mộ, bởi Leicester không được đánh giá cao và đang phải đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh. Nếu tiếp tục chơi như vậy, đoàn quân Amorim sẽ khó có cơ hội giành ba điểm trước Tottenham ở trận tiếp theo, vòng 25 Ngoại hạng Anh ngày 16/2.

Hoàng An