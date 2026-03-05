Maguire được giảm án còn 15 tháng tù treo

Trung vệ Man Utd bị tòa án Hy Lạp tuyên phạt 15 tháng tù treo liên quan đến vụ bê bối tại đảo Mykonos, nhưng anh sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao nước này.

Tháng 8/2020, Maguire từng bị bắt giữ sau một vụ ẩu đả liên quan đến gia đình anh bên ngoài một quán bar tại đảo Mykonos, Hy Lạp. Ngay sau vụ việc, hậu vệ 32 tuổi phải nhận bản án 21 tháng 10 ngày tù, khi bị kết tội cố ý gây thương tích nhiều lần, mưu toan hối lộ, chống người thi hành công vụ và xúc phạm sĩ quan cảnh sát. Tuy nhiên, bản án bấy giờ đã được cho hưởng án treo vì đây là vi phạm lần đầu.

Sau phán quyết đó, đội ngũ pháp lý của Maguire đã nộp đơn kháng cáo. Theo luật pháp Hy Lạp, việc kháng cáo sẽ vô hiệu hóa bản án ban đầu và dẫn đến một phiên xét xử lại toàn bộ từ đầu.

Maguire đội mũ để che mặt khi rời khỏi tòa án ở đảo Syros, sáng 22/8/2020. Ảnh:EPA.

Sau bốn lần bị trì hoãn vì những lý do khác nhau trong giai đoạn từ 2023 đến 2025, phiên tòa tái thẩm cuối cùng đã được khởi động lại tại Syros, gần đảo Mykonos hôm 4/3/2026. Tòa kết luận Maguire phạm tội hành hung ít nghiêm trọng, chống người thi hành công vụ và mưu toan hối lộ. Do tính chất ít nghiêm trọng của các tội danh, hình phạt dành cho trung vệ này đã được giảm xuống còn 15 tháng tù treo. Khoản tiền phạt áp dụng cho tuyển thủ Anh trước đó cũng được bãi bỏ.

Nguồn tin từ BBC Sport cho biết Maguire vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái và dự định sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hy Lạp. Việc kháng cáo này sẽ một lần nữa lập tức vô hiệu hóa bản án mới nhất vừa được tòa án trên đảo Syros đưa ra. Maguire đã từ chối nhiều cơ hội để dàn xếp vụ việc ngoài tòa vì anh quyết tâm minh oan về mặt pháp lý cho bản thân.

Trong vụ án ban đầu, phía công tố từng nói với Maguire và các đồng phạm, gồm em trai anh Joe Maguire và Christopher Sharman, rằng họ sẽ được tự do nếu đưa ra lời xin lỗi về hành vi của mình. Tuy nhiên, tất cả liên tục từ chối vì muốn được minh oan hoàn toàn.

Maguire bị tạm giữ sau khi các sĩ quan cảnh sát mặc thường phục can thiệp để giải tán một vụ ẩu đả bên ngoài quán bar. Tại phiên tòa sơ thẩm năm 2020, các sĩ quan này khai rằng họ đã bị Maguire và hai người khác đấm và lăng mạ, đồng thời nhóm này liên tục hét lên những lời lẽ xúc phạm cảnh sát.

Tòa án cũng được nghe lời khai rằng Maguire sau đó đã tìm cách hối lộ: "Các anh có biết tôi là ai không? Tôi là thủ quân của Man Utd, tôi rất giàu, tôi có thể đưa tiền cho các anh, tôi có thể trả tiền, làm ơn hãy để chúng tôi đi". Trung vệ này phủ nhận các cáo buộc hối lộ và khẳng định anh không hề biết những người đó là cảnh sát vì họ không mặc sắc phục.

Maguire chạy ra cột cờ góc để mừng sau khi đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 5-4 cho Man Utd trong trận thắng Lyon ở lượt về tứ kết Europa League trên sân Old Trafford ngày 17/4/2025. Ảnh: AFP

Luật sư của Maguire biện hộ tại phiên tòa sơ thẩm rằng vụ ẩu đả bắt nguồn từ việc một nhóm đàn ông người Albania đã tiêm thuốc mê vào tay em gái của cầu thủ này là Daisy Maguire, bấy giờ mới 20 tuổi. Luật sư Alexis Anagnostakis cho biết sự việc bùng phát khi em gái Maguire ngất xỉu sau khi bị hai người đàn ông tiếp cận và đâm một loại "huyết thanh cưỡng bức".

Ashden Morley, một người bạn của gia đình Maguire có mặt tại hiện trường, khai với tòa rằng Daisy đã bị hai người đàn ông "có vẻ ngoài là người Albania" tiếp cận khi một vài người trong nhóm rời quán bar để đi mua đồ ăn vào khoảng nửa đêm. "Họ cứ bám theo Daisy", Morley khai. "Fern (vợ của Maguire) sau đó nhận thấy mắt Daisy trợn ngược nên đã lao đến. Cô ấy bắt đầu lên cơn co giật. Tất cả phụ nữ đều la hét, những người khác cũng chạy đến tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn".

Morley còn cho biết xích mích với cảnh sát nảy sinh khi cả nhóm vội vã lên xe minibus để đưa Daisy đi bệnh viện. "Chiếc xe chúng tôi đang ngồi dừng lại và cửa bị một người đàn ông giật mở", anh khai khai trước tòa năm 2020. "Chúng tôi nghĩ mình đang bị cướp hoặc bắt cóc. Mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Tôi nhìn ra ngoài xe và thấy Harry cùng Christopher đang quỳ dưới đất, giơ hai tay lên trời nhưng vẫn bị đá và giẫm đạp. Tất cả phụ nữ trên xe đều hoảng loạn và khóc nức nở".

Khác biệt cốt lõi giữa hệ thống pháp luật Hy Lạp và Anh

Phiên tòa tái thẩm của Maguire đã làm nổi bật những khác biệt then chốt giữa hệ thống tư pháp hình sự của Hy Lạp và Anh, đồng thời giải thích lý do tại sao một vụ việc từ năm 2020 đến nay mới được xét xử lại.

Theo luật Hy Lạp, khi một bị cáo kháng cáo bản án từ tòa hình sự cấp thấp hơn, phán quyết đó sẽ tự động bị hủy bỏ và vụ án được xét xử lại từ đầu. Khác với Vương quốc Anh, nơi việc kháng cáo thường chỉ tập trung xem xét liệu có sai sót pháp lý trong phiên tòa sơ thẩm hay không, các tòa phúc thẩm Hy Lạp sẽ đánh giá lại toàn bộ tình tiết vụ án và xem xét lại tất cả các bằng chứng.

Phiên tòa tái thẩm này đã bị hoãn nhiều lần do các vấn đề thủ tục, gồm các cuộc đình công của luật sư và xung đột về lịch trình, phản ánh tình trạng tồn đọng hồ sơ nghiêm trọng tại nhiều tòa án Hy Lạp.

Ngoài ra, Maguire không bắt buộc phải có mặt trực tiếp tại phiên điều trần. Ở Hy Lạp, bị cáo trong các vụ án ở mức độ này có thể được đại diện bởi luật sư. Một yếu tố khác là thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự của Hy Lạp: đối với các tội danh loại này, thủ tục pháp lý phải kết thúc trong vòng 8 năm, nghĩa là vụ án sẽ hết hạn vào tháng 8/2028 nếu không được giải quyết dứt điểm trước thời điểm đó.

Hà Phương (theo BBC Sport, The Times)