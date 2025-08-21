Maguire: 'Có điên mới rời Man Utd lúc này'

AnhTrung vệ Harry Maguire khẳng định anh không có ý định rời Man Utd, dù nhận được nhiều lời đề nghị trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Trung vệ 32 tuổi tiết lộ ban lãnh đạo Man Utd đã từ chối mọi cuộc đàm phán của các đội bóng khác về trường hợp của anh. "Quỷ Đỏ" cũng đã kích hoạt điều khoản gia hạn một năm, giữ anh lại đến cuối mùa giải 2025-2026.

"CLB đã nói rõ rằng tôi không thể rời đi trong hè này, dù có những đội bóng hỏi về hợp đồng và tình hình của tôi", Maguire nói với Times. "Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ ngồi lại bàn về tương lai, xem họ có muốn gia hạn nữa không. Nhưng Man Utd là một CLB tuyệt vời, thật điên rồ nếu muốn ra đi ngay khi có thể".

Maguire mừng sau trận Man Utd thắng Athletic Bilbao trên sân San Mames, thành phố Bilbao, xứ Basque, Tây Ban Nha, lượt đi bán kết Europa League tối 1/5/2025. Ảnh: Reuters

Maguire không được đá chính trong trận thua Arsenal 0-1 cuối tuần trước, bởi HLV Ruben Amorim trao suất cho Matthijs de Ligt. Anh được vào sân ở phút 80 thay Luke Shaw, và cuối trận được lên đá tiền đạo nhờ khả năng đánh đầu.

Cựu thủ quân Man Utd tỏ ra bình thản về cơ hội thi đấu của bản thân mùa này. "Tôi chắc chắn sẽ đá chính nhiều trận", anh nhấn mạnh. "Đội hình giờ cạnh tranh rất gay gắt, và vị trí nào cũng có cầu thủ chất lượng. Đó là tín hiệu tích cực cho đội bóng".

Maguire cho biết phòng thay đồ Man Utd vẫn lạc quan, bất chấp thất bại mở màn. Anh đánh giá cao những thay đổi dưới thời HLV Amorim và giám đốc bóng đá Jason Wilcox. "Tôi cảm nhận đội đang đi đúng hướng. Sáu năm trước khi tôi mới đến, hệ thống điều hành đội bóng không được như bây giờ. Giờ thì mọi thứ đã khác hẳn, tốt hơn nhiều", anh nói thêm.

Maguire khao khát thi đấu để có thể dự World Cup 2026 hè năm sau. Nhưng mùa này, Man Utd không được dự Cúp châu Âu, nên số phút chơi của trung vệ 32 tuổi có thể giảm xuống. Từ tháng 1/2026, anh sẽ được phép tự do đàm phán với đội bóng mới.

Ở trận tiếp theo, Man Utd làm khách trên sân Fulham ngày 24/8, với quyết tâm thắng trận đầu tiên ở mùa giải mới. Trong tám trận gần nhất chơi trên sân Craven Cottage, "Quỷ Đỏ" toàn thắng.

Hoàng An (theo Times)