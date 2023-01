MagSafe sẽ trở thành chuẩn sạc không dây toàn cầu

Công nghệ sạc Qi thế hệ tiếp theo sẽ là chuẩn thống nhất toàn cầu và được xây dựng trên công nghệ MagSafe của Apple.

Tại triển lãm CES 2023 ở Las Vegas, Hiệp hội điện không dây Wireless Power Consortium (WPC) công bố tiêu chuẩn sạc không dây thế hệ tiếp sẽ theo là Qi2, phát âm là "chee two". Qi2 được xây dựng trên nền tảng sạc MagSafe với kết nối nam châm là trọng tâm, nhờ đó các thiết bị có khả năng tương thích nhiều phụ kiện cũng như bộ sạc hơn.

Sạc MagSafe trên iPhone 12. Ảnh: Apple Insider

Paul Struhsaker, CEO của Wireless Power Consortium, cho biết sạc Qi2 với liên kết nam châm tốt hơn sẽ giúp giảm tổn thất năng lượng và nâng cao hiệu suất so với các bộ sạc không có kết nối nam châm. Ngoài ra, chuẩn sạc Qi2 giúp giảm đáng kể lượng rác thải điện tử từ các loại sạc có dây, thường phải thay thế do phải cắm và tháo ra thường xuyên làm đứt gãy nhanh chóng.

Tiêu chuẩn sạc Qi2 mới cũng sẽ góp phần cho việc tăng tốc độ sạc không dây trong tương lai. Công nghệ này sẽ ra mắt cuối năm nay và thay thế cho Qi hiện tại. Các mẫu smartphone cùng phụ kiện và bộ sạc chuẩn Qi2 dự kiến có mặt trên thị trường cuối 2023.

MagSafe hoạt động dựa trên cơ chế hút của nam châm để cố định chân sạc tiếp xúc với máy. So với những loại sạc khác, MacSafe được đánh giá an toàn hơn, tránh các trường hợp làm hỏng dây, cổng sạc hoặc kéo thiết bị rơi khỏi bàn khi người dùng vấp phải dây sạc. Chuẩn này bị Apple "khai tử" năm 2016, nhường chỗ cho cổng USB C nhỏ gọn hơn, nhưng sau đó đưa trở lại trên iPhone 12 năm 2020. Sạc MacSafe mới có dạng đĩa tròn, bên trong chứa các cuộn dây đồng và nam châm. Khi bề mặt sạc tiếp xúc với mặt lưng máy, lực hút của nam châm có thể tự chỉnh iPhone vào đúng vị trí có thể sạc được, thay vì người dùng phải căn chỉnh thủ công như các loại sạc không dây khác.

Huy Đức