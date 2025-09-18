Maersk tăng 52% năng lực vận chuyển nội Á

Hãng vận tải Maersk (Đan Mạch) vừa bổ sung 100.000 TEU cho dịch vụ nội Á, nâng tổng năng lực khai thác từ 195.714 TEU lên 298.134 TEU trong một năm.

Theo tổ chức nghiên cứu và cung cấp dữ liệu chuyên sâu về ngành vận tải container toàn cầu Alphaliner, động thái này giúp hãng vận tải biển container Maersk củng cố vị trí thứ hai trên thị trường, chỉ sau Cosco Shipping - tập đoàn vận tải biển nhà nước Trung Quốc với 300.491 TEU. Đối tác của Maersk trong liên minh Gemini - Hapag-Lloyd cũng tăng trưởng mạnh, gần gấp đôi công suất so với tháng 8/2024. Cả hai hãng đều mở thêm nhiều tuyến vận chuyển ngắn trong khu vực theo mô hình "hub and spoke" (trung tâm - vệ tinh).

Trung bình, tàu của Gemini có sức chở hơn 2.900 TEU, cao hơn mức 2.700 TEU của Cosco, song thấp hơn MSC - hãng đang khai thác tàu trung bình 3.000 TEU ở thị trường nội Á.

Tuy nhiên, việc tăng năng lực chưa kéo giá cước đi lên. Drewry - một trong những công ty tư vấn và nghiên cứu hàng hải lớn và lâu đời nhất thế giới, cho biết chỉ số cước container nội Á (IACI) giảm 2% nửa cuối tháng 8, xuống 582 USD một container 40 feet - thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái, giảm 35% so với cùng kỳ 2024.

Alphaliner đánh giá thương mại nội Á vẫn là thị trường cạnh tranh khốc liệt, với ít nhất 69 hãng khai thác tổng cộng 2,4 triệu TEU, tăng 13% so với năm trước. Trong đó, 20 hãng lớn nhất chiếm 87% năng lực.

Peter Sand, chuyên gia phân tích tại Xeneta, nhận định: "Khối lượng container luân chuyển trên các tuyến nội Á nhiều hơn bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Trung bình từ đầu 2023, có 3,95 triệu TEU một tháng được vận chuyển giữa các cảng Viễn Đông, vượt tổng khối lượng từ Viễn Đông đi Bắc Mỹ và châu Âu (3,48 triệu TEU)".

Trong khi đó, Dimerco - một doanh nghiệp logistics tại Đài Loan dự báo nhập khẩu container của Mỹ sẽ giảm 19 - 21% trong 4 tháng cuối năm, cả năm giảm khoảng 5,6% do tác động từ thuế quan. Điều này buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược cung ứng, tăng cường khả năng chống chịu và linh hoạt trong chuỗi cung ứng.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)