Maersk mở trung tâm logistics tại Thượng Hải

Tập đoàn vận tải và logistics Đan Mạch Maersk vừa đưa vào hoạt động trung tâm hoàn tất đơn hàng đa kênh quốc tế tại khu Lin-gang, Thượng Hải.

Trung tâm được đầu tư hơn 140 triệu USD, quy mô 113.000 m2 với sức chứa 147.000 m2, trở thành một trong những dự án kho bãi lớn nhất của Maersk trên toàn cầu. Cơ sở này cung cấp trọn bộ dịch vụ fulfilment (xử lý đơn hàng trọn gói), phục vụ khách hàng tại Trung Quốc, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các thị trường quốc tế.

Maersk hoạt động hơn một thế kỷ trong lĩnh vực vận tải biển, quản lý chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics tích hợp. Ảnh: Maersk

Ông Vincent Clerc, CEO Maersk, cho biết trung tâm mới là dấu mốc quan trọng trong chiến lược logistics tích hợp của tập đoàn tại Trung Quốc - thị trường vừa là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, vừa là đầu tàu tiêu dùng. "Cơ sở này tăng cường đáng kể năng lực hoàn tất đơn hàng đa kênh và kết nối thương mại của Trung Quốc với thế giới", ông nói.

Tận dụng lợi thế hạ tầng vận tải và vị thế trung tâm hàng hải toàn cầu của Thượng Hải, trung tâm Lin-gang hướng đến phục vụ song song khách hàng trong nước và quốc tế.

Cơ sở được tích hợp với mạng lưới vận tải biển, hàng không và đường bộ của Maersk, cung cấp bốn nhóm dịch vụ chính: trung tâm phân phối xuất khẩu, phân phối nhập khẩu, trung tâm trung chuyển khu vực/toàn cầu và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Nhờ đội ngũ thông quan nội bộ và hệ thống chứng nhận, kho mới hỗ trợ thông quan nhanh, tiết kiệm chi phí và có khả năng xử lý hàng bonded và non-bonded trong cùng một địa điểm.

Bà Silvia Ding, Tổng giám đốc Maersk Khu vực Trung Quốc, nhận định thương mại quốc tế của Trung Quốc đang chuyển từ mô hình xuất khẩu đơn thuần sang đa dạng hơn, gồm xuất khẩu - nhập khẩu - trung chuyển. "Các thương hiệu ngày càng cần quản lý tồn kho thống nhất cho nhiều nhu cầu thương mại. Năng lực hoàn tất đơn hàng đa kênh của trung tâm mới giúp họ đáp ứng hiệu quả cả đơn hàng B2B lẫn B2C", bà nói.

Maersk là một trong những tập đoàn vận tải và logistics hàng đầu của Đan Mạch, hoạt động hơn một thế kỷ trong lĩnh vực vận tải biển, quản lý chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics tích hợp. Doanh nghiệp được xem là một trong những hãng tàu container lớn nhất thế giới, với mạng lưới hoạt động tại hơn 130 quốc gia và đội tàu vận tải toàn cầu. Những năm gần đây, Maersk đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi từ hãng tàu truyền thống sang nhà cung cấp giải pháp logistics tích hợp, đầu tư mạnh vào số hóa, quản lý chuỗi cung ứng và vận tải đa phương thức nhằm đáp ứng nhu cầu thương mại quốc tế đang tăng trưởng.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)