Maersk mở trạm vận tải đường bộ mới gần cảng Savannah

MỹTrạm vận tải đường bộ mới của Maersk gồm 3 bến dỡ hàng và đội xe chuyên biệt, giúp việc vận chuyển dễ dàng, thuận tiện hơn.

Tập đoàn vận tải và logistics Maersk vừa đưa vào hoạt động một trạm vận tải đường bộ tại thành phố Savannah, bang Georgia, Mỹ, tiếp tục mở rộng mạng lưới logistics đang tăng trưởng nhanh tại thị trường Mỹ. Cơ sở mới được xây dựng nhằm rút ngắn thời gian giao hàng trong khu vực.

Trạm có diện tích khoảng 1.858 m2, gồm ba bến dỡ hàng và đội xe riêng phục vụ hoạt động nhận - giao hàng tại thị trường Savannah. Maersk cho biết cơ sở này được thiết kế nhằm mang lại cho khách hàng tốc độ, độ tin cậy và khả năng kiểm soát tốt hơn.

Nhà ga mới của Maersk cung cấp lối đi trực tiếp đến các tuyến đường cao tốc liên bang quan trọng, kết nối với các thị trường lớn ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Maersk

Savannah là mắt xích quan trọng trong mạng lưới đang mở rộng của Maersk tại Mỹ. Thành phố sở hữu cảng Savannah - một trong những cửa ngõ hàng hải tăng trưởng nhanh nhất tại Bắc Mỹ. Vị trí của trạm mới nằm gần các tuyến liên bang I-95 và I-16, giúp kết nối thuận tiện đến các thị trường lớn ở khu vực Đông Nam nước Mỹ như Atlanta; Jacksonville (bang Florida); Charleston (bang South Carolina) và Charlotte (bang North Carolina).

Theo Maersk, trạm vận tải đường bộ mới sẽ bổ trợ cho các trung tâm logistics theo hợp đồng hiện có tại Savannah, đồng thời theo sau các điểm trung chuyển đường bộ mới mở gần đây tại Lake City (Georgia) và Dallas–Fort Worth (Texas). Những bổ sung này góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ tích hợp trong khu vực.

Hiện Maersk sở hữu hơn 65 cơ sở vận tải đường bộ trên toàn Bắc Mỹ và tiếp tục đầu tư vào các trung tâm vùng có chức năng kết nối trực tiếp với các tuyến thương mại toàn cầu. Công ty cho biết mạng lưới mở rộng nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng quan sát chuỗi cung ứng và tăng tính linh hoạt thông qua một đầu mối dịch vụ duy nhất từ cửa tới cửa.

Maersk (A.P. Moller–Maersk) là tập đoàn logistics và vận tải biển đa quốc gia có trụ sở tại Đan Mạch, hoạt động trong các lĩnh vực vận tải container, logistics tích hợp và quản lý chuỗi cung ứng. Với mạng lưới toàn cầu và danh mục dịch vụ đa dạng, Maersk hướng đến cung cấp giải pháp vận tải trọn gói, kết nối liền mạch các tuyến thương mại quốc tế. Doanh nghiệp hiện đứng thứ 7 trong Top 50 công ty vận tải lớn nhất thế giới do Transport Topics xếp hạng.

Như Ý (Theo Transport Topics)