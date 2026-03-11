Maersk mở rộng mạng lưới vận tải mặt đất tại Nam California

MỹTập đoàn logistics Maersk đưa vào hoạt động trung tâm vận tải mặt đất mới nhằm đẩy nhanh lưu chuyển hàng hóa ra vào khu vực Nam California.

Theo thông báo của doanh nghiệp, cơ sở mới đặt tại Fontana, bang California, có diện tích khoảng 15.300 m2, được trang bị 22 cửa xuất - nhập hàng và đội xe gồm 18 phương tiện. Theo Maersk, vị trí này nằm trong khu logistics Inland Empire, giúp doanh nghiệp nâng cao độ tin cậy trong cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

Trung tâm trung chuyển mới của Maersk tại Fontana, California bổ sung vào mạng lưới hơn 65 cơ sở vận chuyển hàng hóa đường bộ trên khắp Bắc Mỹ của hãng, bao gồm cả các cơ sở tại các thành phố lớn của California như Los Angeles và San Francisco. Ảnh: Maersk

"Đây là bước đi chiến lược nhằm hỗ trợ tăng trưởng của khách hàng và phù hợp tầm nhìn logistics tích hợp của Maersk", ông Bob Livingston, Giám đốc phụ trách vận tải mặt đất, cho biết trong thông cáo phát ngày 28/1.

Trung tâm Fontana bổ sung vào mạng lưới hơn 65 cơ sở vận tải mặt đất của Maersk trên khắp Bắc Mỹ, trong đó có các địa điểm tại những thành phố lớn của California như Los Angeles và San Francisco. Việc mở rộng này giúp doanh nghiệp đơn giản hóa chuỗi logistics thông qua một đầu mối liên hệ duy nhất từ điểm gửi đến điểm nhận.

Theo đại diện tập đoàn, cơ sở mới giúp rút ngắn thời gian quay vòng hàng hóa tới 5 giờ, đồng thời tăng tốc kết nối nội vùng và liên bang cho các chủ hàng. Trung tâm Fontana cũng cho phép khách hàng tiếp cận các tài sản logistics hiện có của Maersk tại Inland Empire, qua đó mở rộng dịch vụ lưu kho và phân phối.

Bất chấp thị trường vận tải hàng hóa vẫn trong giai đoạn suy giảm kéo dài, nhiều doanh nghiệp logistics tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới để đón đầu khả năng phục hồi của thị trường. Gần đây, các hãng như Estes Express Lines, Knight-Swift Transportation Holdings và A. Duie Pyle đều tăng số lượng cửa xuất - nhập hàng tại các trung tâm của mình.

Ông Webb Estes, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành của Estes, cho biết mạng lưới 13.200 cửa của doanh nghiệp này hiện đã tăng 32% so với 5 năm trước. "Mỗi trung tâm mới đều mang lại thêm năng lực, độ tin cậy và cơ hội cho cả nhân viên lẫn khách hàng", ông nói.

Ánh Dương (theo Supply Chain Dive)