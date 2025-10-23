Maersk mở rộng dịch vụ vận tải hàng hóa với cơ sở mới tại Dallas

MỹMaersk Ground Freight – đơn vị thuộc Tập đoàn A.P. Moller-Maersk vừa đưa vào hoạt động cơ sở mới tại thành phố Coppell, bang Texas.

Cơ sở này tích hợp đồng thời trạm nhận - giao hàng và trung tâm trung chuyển, thay thế trạm Irving trước đây, qua đó mở rộng mạng lưới vận tải hàng hóa nguyên xe (TL) và hàng lẻ (LTL) của Maersk tại Texas.

Theo đại diện doanh nghiệp, cơ sở tại Coppell có hơn 30 cửa xuất nhập hàng (dock-high doors) và hai đường dốc cho xe tải. Với diện tích hơn 9.000 m2, cách sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth chỉ 8 km, cơ sở được thiết kế để xử lý hàng nghìn lô hàng mỗi tuần, phục vụ khu vực đô thị Dallas-Fort Worth và kết nối với mạng lưới quốc gia của Maersk.

Hiện Maersk vận hành bảy trạm tương tự và nhiều trung tâm tại các thành phố khác của Texas như Austin, Houston, El Paso, Laredo và McAllen, nhằm đáp ứng nhu cầu logistics ngày càng tăng, đặc biệt là các hoạt động giao thương xuyên biên giới.

Trụ sở chính của Maersk Ground Freight tại Coppell, Texas, Mỹ. Ảnh: Maersk

Ngoài dịch vụ vận tải TL và LTL tiêu chuẩn, Maersk Ground Freight còn cung cấp các giải pháp giao hàng đến cửa hàng bán lẻ và dịch vụ "white-glove" (giao hàng cao cấp, tận tay khách hàng).

"Cơ sở này giúp tăng cường đáng kể năng lực và hiệu quả của chúng tôi. Nó cho phép hợp nhất hoạt động, tối ưu chi phí, phục vụ khách hàng tốt hơn và mang lại cho đội ngũ tại Dallas một không gian làm việc hiện đại, tiện nghi", ông Gabe Alizieri, Giám đốc Maersk Ground Freight, chia sẻ. "Đây cũng là bước đi củng cố mạng lưới logistics tích hợp của Maersk tại Bắc Mỹ, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa hàng ngày khắp Mỹ và Canada".

Tính đến nay, Maersk vận hành 65 cơ sở vận tải đường bộ tại Mỹ, với tổng diện tích kho bãi hơn 278.000 m2, tất cả đều cung cấp dịch vụ LTL tiêu chuẩn.

Maersk dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III năm 2025 vào ngày 6/11 tới. Hiện doanh nghiệp chưa tiết lộ kế hoạch mở thêm cơ sở trong năm tới, song cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng không gian hoạt động.

Tại Bắc Mỹ, Maersk Logistics (North America) hiện xếp thứ 29 trong bảng xếp hạng "Top 100 công ty logistics lớn nhất khu vực" của Transport Topics. Công ty mẹ A.P. Moller-Maersk đứng thứ 6 trong danh sách Top 50 doanh nghiệp vận tải – logistics toàn cầu.

Hải My (Theo Transport Topics)