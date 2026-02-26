Maersk đặt đóng loạt tàu container tại Trung Quốc

Hãng vận tải container Đan Mạch Maersk đặt đóng 8 tàu container 18.600 TEU tại Trung Quốc, sử dụng nhiên liệu kép LNG, linh hoạt so với các tàu cỡ lớn hiện nay.

Các tàu mới sẽ do Công ty đóng tàu New Times Shipbuilding, đặt tại thành phố Tĩnh Giang (tỉnh Giang Tô, bên sông Dương Tử), đảm nhiệm chế tạo. Thời gian đóng dự kiến 3, 4 năm, với các tàu lần lượt được bàn giao trong giai đoạn 2029 - 2030.

Theo Maersk, với chiều dài 366 m và chiều rộng 58,6 m, những tàu này có kích thước gọn hơn so với các tàu 24.000 TEU hiện nay (dài khoảng 400 m, rộng trên 61 m), qua đó mang lại nhiều lựa chọn hơn trong khai thác và bố trí tuyến vận hành.

Bà Anda Cristescu, Giám đốc phụ trách thuê tàu và đóng tàu mới của Maersk, cho biết loạt tàu này nằm trong chương trình trẻ hóa đội tàu của hãng, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và giảm phát thải.

"Yếu tố linh hoạt trong khai thác là tiêu chí then chốt trong quyết định đầu tư. Dù vẫn thuộc nhóm tàu lớn, các tàu này mang lại khả năng triển khai đa dạng hơn so với những tàu lớn nhất đang được đóng hiện nay, giúp chúng tôi có nhiều phương án vận hành trên cả mạng lưới hiện tại và tương lai", bà Cristescu nói.

Ngoài ưu thế về tính linh hoạt, các tàu mới sẽ được trang bị động cơ chính sử dụng nhiên liệu kép, có thể chạy bằng dầu diesel hoặc LNG.

Hiện Maersk có tổng cộng 33 tàu đang được đặt đóng và dự kiến nhận bàn giao 4 tàu trong năm nay.

Maersk là hãng vận tải container lớn của Đan Mạch, thuộc Tập đoàn A.P. Moller - Maersk, thành lập năm 1904. Doanh nghiệp hoạt động toàn cầu trong lĩnh vực vận tải biển, logistics và chuỗi cung ứng, với mạng lưới phủ hơn 130 quốc gia. Maersk sở hữu và khai thác đội tàu container quy mô lớn, cùng hệ thống cảng, kho bãi và dịch vụ vận tải đa phương thức.

Những năm gần đây, hãng tập trung đầu tư tàu chạy nhiên liệu sạch hơn như methanol và LNG, đồng thời mở rộng dịch vụ logistics tích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển và giảm phát thải trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ánh Dương (theo Seatrade Maritime News)