Madrid Real TV: 'La Liga đang bị thao túng'

Tây Ban NhaKênh truyền hình của Real Madrid cáo buộc trọng tài phớt lờ một quả phạt đền xứng đáng của đội nhà trong trận hòa Girona 1-1 ở vòng 14 La Liga.

"La Liga đang bị thao túng. Real đã mất bốn điểm vì anh em nhà Negreira. De Burgos là một trong những trọng tài tệ nhất khi bắt các trận có Real", Real Madrid TV bình luận về trận đấu tối 30/11.

Kênh truyền hình của Real cũng bức xúc khi VAR không vào cuộc, tương tự những gì từng xảy ra trong trận hòa Rayo Vallecano 0-0 hôm 9/11. Cơ quan này cũng nhắc lại hai cáo buộc tương tự trong trận thua Espanyol 0-1 và hòa Osasuna 1-1 mùa trước, khi đội nhà đánh rơi lợi thế hơn Barca sáu điểm. "Bất kể Real có chơi tốt hay không, các trọng tài đều cản trở", Real Madrid TV bình luận thêm.

Sự cố mà Real Madrid TV đề cập diễn ra ở phút 80, khi Rodrygo đi bóng từ cánh phải vào vòng cấm. Sau khi va chạm với Joel Roca bên phía Girona, cầu thủ người Brazil ngã xuống. Tuy nhiên, trọng tài De Burgos vẫn cho trận đấu tiếp tục. Tổ VAR cũng không khuyến nghị trọng tài thổi phạt đền. Nếu nhận phạt đền và sút thành công, Real có thể đã nâng tỷ số lên 2-1 và giành ba điểm.

Chân của Joel Roca (trái) tiếp xúc, trước khi Rodrygo ngã xuống trong trận Real hòa Girona ở vòng 14 La Liga tối 30/11. Ảnh: Real Madrid TV

Không chỉ kênh truyền hình, HLV Xabi Alonso, các cầu thủ Rodrygo, Eder Militao, Jude Bellingham và Antonio Rudiger cũng phản ứng mạnh với quyết định của trọng tài và tổ VAR.

Ngoài tình huống của Rodrygo, Real Madrid TV còn cho rằng trọng tài cố tình bỏ qua tình huống Kylian Mbappe ngã trên vạch vôi vòng cấm ở phút 45. Pha bóng này diễn ra ngay trước khi Girona phản công mở tỷ số. Đến phút 67, Real gỡ hòa nhờ quả phạt đền của Mbappe. Trước đó, trọng tài thổi phạt Hugo Rincon cản trái phép Vinicius.

Vụ việc diễn ra giữa lúc Barca, kình địch của Real, bị cho là hối lộ cựu Phó Chủ tịch Ủy ban trọng tài Tây Ban Nha, Jose Maria Enriquez Negreira. Theo cáo buộc, Barca chi 9,3 triệu USD từ năm 2001 đến 2018 cho các công ty liên quan Negreira. Trong khi đó, đội chủ sân Camp Nou bào chữa rằng thanh toán số tiền cho dịch vụ tư vấn kỹ thuật và báo cáo về các trọng tài. Vào tháng 5/2024, tòa án Tây Ban Nha bác bỏ cáo buộc hối lộ. Tuy nhiên, cuộc điều tra về tham nhũng thể thao vẫn tiếp tục.

Mới đây, Chủ tịch Real, Florentino Perez đặt nghi vấn rằng thời gian Negreira được trả tiền trùng với giai đoạn đẹp nhất lịch sử Barca. Đáp lại, Chủ tịch Barca, Joan Laporta cho rằng Perez và Real đang sợ hãi.

Hòa Girona là trận không thắng thứ ba liên tiếp của Real tại La Liga, sau trận Rayo Vallecano 0-0 và Elche 2-2. Chuỗi trận này khiến thầy trò Alonso mất sạch lợi thế thắng Barca 2-1 hôm 26/10. Barca hiện dẫn đầu với 34 điểm sau 14 trận, hơn kình địch một điểm. Mùa trước, đội chủ sân Camp Nou vô địch với khoảng cách bốn điểm.

Thanh Quý (theo Marca, Real Madrid TV)