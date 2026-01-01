Madrid nhận tin dữ về Mbappe

Tây Ban NhaTiền đạo Kylian Mbappe tái phát chấn thương đầu gối và nguy cơ lỡ Siêu Cup Tây Ban Nha.

Ngày 30/12, Mbappe tham gia buổi tập mở của Real Madrid và vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ. Nhưng hôm qua, tiền đạo người Pháp vắng mặt.

Trong thông cáo ngày cuối năm 2025, Real xác nhận Mbappe bị bong gân đầu gối trái, nhưng không thông báo thời gian hồi phục dự kiến.

Theo báo Pháp L’Equipe, Mbappe sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất ba tuần, đồng nghĩa với việc chắc chắn vắng mặt trận gặp Betis ở vòng 18 La Liga ngày 4/1. Nhà vô địch World Cup 2018 cũng có khả năng lỡ Siêu Cup Tây Ban Nha tại Arab Saudi. Nếu thắng Atletico ở bán kết ngày 8/1, Real sẽ vào chung kết gặp Barca hoặc Bilbao ngày 11/1.

Mbappe ký tặng người hâm mộ trong buổi tập mở của Real Madrid ngày 30/12. Ảnh: Real Madrid FC

L’Equipe cho biết, trong những trận La Liga gần đây, Mbappe đã có cảm giác đau nhẹ ở đầu gối. "Đó không phải vấn đề nghiêm trọng, ban đầu không gây lo lắng cho đội ngũ y tế Real. Nhưng kết quả kiểm tra hôm thứ Tư khiến CLB quyết định tốt nhất là để Mbappe nghỉ ngơi", nhật báo Pháp viết.

Mối lo xuất hiện khi Mbappe gặp khó trong việc bứt tốc. Việc thi đấu tất cả các trận mùa này được cho khiến đầu gối của tiền đạo người Pháp chịu tác động quá tải.

Mbappe đang đạt phong độ cao với 18 bàn qua 18 trận tại La Liga, và 9 bàn qua 5 trận vòng bảng Champions League. Trước khi tái phát chấn thương đầu gối, Mbappe trải qua lịch thi đấu dày đặc với ba trận trọn vẹn 90 phút trong vòng một tuần - gặp Alaves, Sevilla tại La Liga và Talavera de la Reina ở Cup Nhà vua.

HLV Xabi Alonso thất vọng sau trận Real hòa Rayo Vallecano 0-0 trên sân Vallecas, Madrid, Tây Ban Nha ngày 9/11/2025. Ảnh: AP

Việc Mbappe nghỉ dài hạn là tổn thất lớn với Real, đặc biệt trong bối cảnh tương lai của Xabi Alonso bị nghi ngờ. Theo báo Tây Ban Nha Marca, ba trận thắng liên tiếp (Sevilla 2-0, Alaves 2-1 ở La Liga và Talavera 3-2 ở Cup Nhà vua) giúp HLV người Tây Ban Nha tạm thời có thêm thời gian, nhưng ban lãnh đạo Real chưa thực sự yên tâm. Những kết quả này chưa đủ để xóa đi các nghi ngờ, khi lối chơi của đội bóng không cho thấy dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Theo đánh giá từ nội bộ, vấn đề không nằm ở từng trận riêng lẻ mà ở bức tranh tổng thể đáng lo ngại hơn, khi đội bóng Hoàng gia thiếu bản sắc, không tạo được niềm tin và dự án chuyên môn dưới thời Alonso bị cho là đang đi chệch hướng.

Trong bối cảnh đó, trận gặp Betis sẽ là "bài kiểm tra" tiếp theo với nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Nếu thắng Sevilla, Siêu Cup Tây Ban Nha có thể trở thành phép thử mang tính quyết định, nơi Real phải đối đầu Atletico và Barca - những đối thủ mà chỉ chiến thắng mới giúp Alonso tại vị đến hết mùa.

Hồng Duy (theo ESPN, Marca)