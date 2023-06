Madonna xuất viện

MỹMadonna được đưa về nhà, đang phục hồi sức khỏe, sau sáu ngày nằm viện vì nhiễm khuẩn nặng.

Theo Page Six, ngày 29/6, xe cứu thương chở Madonna về nhà riêng ở New York. Cô nằm trên giường và "nôn không kiểm soát". Hiện ca sĩ cảm thấy tốt hơn và được săn sóc theo chỉ định của bác sĩ.

Hôm 24/6, Madonna bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng, được đưa vào viện trong tình trạng bất tỉnh. Giọng ca Material Girl nhiều ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, phải đặt nội khí quản ít nhất một đêm. Con gái Madonna - Lourdes Leon - kề cận chăm mẹ.

Madonna trong hậu trường tập luyện cho tour diễn mới, ngày 21/6. Ảnh:Instagram Madonna

Madonna nhập viện gần một tuần nhưng gia đình giữ kín thông tin. Một người thân tiết lộ với Daily Mail lúc đó họ "không lường được tình hình", phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

"Nữ hoàng nhạc pop" tập luyện quá sức - sáu ngày một tuần. Mỗi ngày, ca sĩ làm việc 12 tiếng, nhảy, tập dượt các màn trình diễn trong show mới. Gia đình nói Madonna cảm thấy mình "bất bại", không gì có thể hạ gục cô. Trang Mirror cho biết trước khi bất tỉnh, nghệ sĩ có dấu hiệu mệt mỏi, phải nằm xuống sàn nghỉ giữa buổi tập. Từng trải qua phẫu thuật thay khớp háng, cô vẫn nhảy với cường độ cao.

Madonna nằm nghỉ trong hậu trường tập luyện cho tour diễn mới, ngày 21/6. Ảnh:Instagram Madonna

Madonna tập luyện cho tour 40 năm ca hát - Celebration, dự kiến thể hiện những nhạc phẩm đình đám nhất của mình. "Tôi hào hứng trình diễn nhiều bài nhất có thể, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ", cô nói với Page Six hồi tháng 1.

Quản lý thông báo tour bắt đầu vào ngày 15/7 phải hoãn. Chuyến lưu diễn dự kiến diễn ra ở Mỹ từ tháng 7 đến tháng 10, tiếp tục tại châu Âu vào ngày 14/10, trở lại Bắc Mỹ ngày 13/12 và kéo dài đến đầu năm sau.

Madonna, 65 tuổi, là ca sĩ Mỹ, được mệnh danh "nữ hoàng nhạc pop". Cô nổi tiếng từ thập niên 1980 với hơn 300 triệu album bán ra, hàng tỷ USD doanh thu từ các tour diễn trong suốt sự nghiệp ca hát.

Take a Bow - Madonna MV "Take a Bow" của Madonna. Video:YouTube Madonna

Cô là người đưa ra hình mẫu cho biểu tượng ngôi sao nhạc pop hiện đại. Trước Beyonce hay Taylor Swift, Madonna là sao nữ đầu tiên xây dựng hình ảnh tự chủ, độc lập và nỗ lực hết mình vì sự nghiệp. Những bài hát làm nên tên tuổi của cô như: Back That Up To The Beat, Take a Bow, Vogue, Like a Virgin, Express Yourself.

Quỳnh Quyên (theo Page Six)